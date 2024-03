Sau cuộc rượu ở nhà người quen, tài xế gây tai nạn chết người

Ngày 1/3, Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đình Bỗng (SN 1977, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị can Lê Đình Bỗng (áo xám) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo điều tra, chiều 4/2, sau khi sử dụng rượu tại nhà người quen, ông Bỗng điều khiển xe máy chở 2 người phía sau tham gia giao thông.

Tới 14h ngày 4/2, khi di chuyển ở ngã tư Nguyễn Huy Tự - Nguyễn Trung Thiên (đoạn thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), xe máy do ông Bỗng cầm lái đã va chạm với xe đạp điện do ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1960, trú tại TDP 6, thị trấn Nghèn) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Tr. tử vong.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau tai nạn cho thấy, ông Bỗng có nồng độ cồn 0,209 mg/ml khí thở.

Vụ án đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]