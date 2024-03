Sắp xử phúc thẩm cựu quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận

Theo bản án, khoảng 8 giờ ngày 28-6-2022, Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ (chồng dì ruột Minh) và một số người thân đi trên đường 16-4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi quảng trường 16-4, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Khi đến trước Ngân hàng Viettinbank Ninh Thuận, Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong sau đó. Bản án xác định nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô. Vì vậy, bị cáo đã thiếu chú ý quan sát, khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn. Trước đó, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng. Đồng thời, ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ, bà Hằng.