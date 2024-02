Rắc rối với thủ tục sang tên xe phải có phiếu xuất xưởng

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân cho biết hiện nay khi mua một chiếc xe cũ, thực hiện đăng ký sang tên xe thì cơ quan làm thủ tục lại yêu cầu người dân cung cấp phiếu xuất xưởng hoặc bản sao y chứng thực phiếu xuất xưởng của xe.

Trong khi đó, phiếu xuất xưởng xe này do cơ quan công an (nơi đăng ký đầu tiên của xe) lưu giữ nên việc yêu cầu người dân cung cấp phiếu này là điều không thể. Điều này cũng gây ra một số bất cập, khó khăn cho người dân trong việc đăng ký sang tên xe.

Không biết phiếu xuất xưởng là gì?

Anh Ninh Viết Thuận, chủ một cửa hàng xe máy cũ trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết khi anh bán lại một chiếc xe cho khách hàng và làm các thủ tục đăng ký sang tên xe, phía cơ quan công an khi làm thủ tục đều yêu cầu phải có phiếu xuất xưởng. Phiếu này do công an, nơi đăng ký xe ban đầu giữ thì làm gì người dân có, may mắn lắm thì xin được tấm ảnh phiếu xuất xưởng thì họ cũng không chịu, họ đòi phải có phiếu hoặc ít nhất là bản sao y.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe cần phải có phiếu xuất xưởng (chứng từ nguồn gốc của xe sản xuất, lắp ráp trong nước). Ảnh: HUỲNH THƠ

“Tôi không hiểu sao lại có yêu cầu này, vì khi mua một chiếc xe mới từ hãng thì phiếu xuất xưởng nằm trong hồ sơ được công an lưu giữ, làm sao người dân có thể lấy được. Nói chung vấn đề này quá bất tiện cho người dân, một số nơi còn hướng dẫn lên hệ thống lấy phiếu này. Người dân bình thường thì làm sao biết cách để mà lấy” - anh Thuận nói.

Anh Trần Minh Thịnh Phát, chủ cửa hàng xe Phát Minh (quận Tân Phú), cũng có chia sẻ tương tự. Bản thân anh là một người thường xuyên mua bán các loại xe cũ, vậy mà anh còn gặp khó khăn trong việc có phiếu xuất xưởng thì huống chi là những người bình thường.

Trên thực tế, một số khách hàng của anh hiện nay còn không biết phiếu xuất xưởng là loại giấy tờ gì. Vì trước giờ họ mua xe cũng không biết, không thấy phiếu đó như thế nào.Thậm chí, một xe máy hay ô tô đã qua quá nhiều đời chủ thì làm sao người dân biết mà tìm được nơi đăng ký ban đầu.

“Một số nơi làm thủ tục sang tên xe, cán bộ không giải quyết đăng ký sang tên xe nếu thiếu phiếu xuất xưởng. Hy vọng cơ quan chức năng xem xét và tạo điều kiện để những người mua bán xe cũ được làm thủ tục một cách thuận tiện hơn” - anh Phát nói.

Chị LBT (ngụ quận Tân Phú) cũng cho biết việc đăng ký sang tên xe cần phải có phiếu xuất xưởng thật sự quá bất tiện cho người dân. Nhiều người đã không có điều kiện mua xe mới, nay chỉ gom đủ tiền mua chiếc xe cũ để đi mà lại gặp khó khăn trong thủ tục giấy tờ.

“Thử hỏi chiếc xe có nơi đăng ký ban đầu ở Hà Nội, chẳng lẽ người mua xe ở Cà Mau thì phải ra tận Hà Nội để xin cái phiếu xuất xưởng đó. Mà chưa chắc ra đến nơi có được cái phiếu đó” - chị T nói.

Cán bộ làm thủ tục là người cập nhật phiếu xuất xưởng

Sau khi nhận được một số thắc mắc của người dân liên quan đến việc một số nơi khi làm thủ tục sang tên xe phải có phiếu xuất xưởng, Pháp Luật TP.HCM đã có công văn gửi đến Phòng CSGT Công an TP.HCM để giải đáp những thắc mắc của người dân.

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM đã nhận được công văn trả lời của Phòng CSGT.

Theo công văn, Phòng CSGT cho biết phiếu xuất xưởng là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và là chứng từ nguồn gốc của xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Cơ quan đăng ký, cấp biển số xe lưu giữ chứng từ này.

Lý do vì sao khi thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe cần phải có phiếu xuất xưởng, Phòng CSGT cũng giải thích theo khoản 6 Điều 20 Thông tư 25/2023/TT-BCA ngày 1-7-2023 của Bộ Công an quy định: Đối với hồ sơ xe không có dữ liệu điện tử chứng từ nguồn gốc xe hoặc chưa số hóa chứng từ nguồn gốc thì hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe phải có bản sao chứng từ nguồn gốc xe do cơ quan đăng ký xe đã làm thủ tục thu hồi ký, đóng dấu sao y.

Trước vấn đề này, Phòng CSGT cũng giải đáp, thực hiện hướng dẫn của Cục CSGT (C08), ngày 15-9-2023, Công an TP.HCM đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác đăng ký xe theo Công văn 3130/CATP-PC08 ngày 15-9-2023.

Theo đó, phổ biến, quán triệt đến cán bộ thực hiện công tác đăng ký xe khi thực hiện thủ tục đăng ký sang tên di chuyển. Trường hợp cơ quan làm thủ tục thu hồi không gửi kèm bản phôtô sao y bản chính chứng từ nguồn gốc của xe thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe thông báo qua chức năng email trên hệ thống đăng ký xe hoặc điện thoại liên hệ trực tiếp cho cơ quan đang lưu trữ hồ sơ gốc xe đó để gửi bản ảnh (scan hoặc chụp ảnh) chứng từ nguồn gốc của xe.

Không được hướng dẫn chủ xe tự liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ gốc để sao y hoặc chụp ảnh chứng từ nguồn gốc xe.

Cục CSGT đã có hướng dẫn các cơ quan đăng ký xe về phiếu xuất xưởng Theo điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 24/TT-BCA, giấy tờ của xe đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước cần phải có dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, được hệ thống đăng ký, quản lý xe tiếp nhận từ cổng dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm. Trường hợp chưa có dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng thì chứng từ nguồn gốc xe sản xuất, lắp ráp là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe giao thông cơ giới đường bộ theo quy định (bản giấy). Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đã có hướng dẫn cụ thể đến các cơ quan đăng ký xe, phiếu xuất xưởng sẽ do các cơ quan đăng ký xe (nơi tiếp nhận hồ sơ sang tên xe), trực tiếp liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ gốc của xe đó để cập nhật. Do đó, nếu không có dữ liệu điện tử chứng từ nguồn gốc xe, người dân không thể liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ gốc để có phiếu xuất xưởng mà việc này sẽ do cán bộ (nơi tiếp nhận hồ sơ sang tên xe) thực hiện. Đồng thời, người dân cũng có thể đề nghị cán bộ xử lý hồ sơ liên hệ với cơ quan quản lý hồ sơ gốc của chiếc xe để cập nhật dữ liệu hoặc liên hệ để được cung cấp phiếu xuất xưởng giải quyết hồ sơ sang tên xe. Nếu cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ không hoặc chậm thực hiện, người dân có thể làm đơn khiếu nại hoặc kiến nghị yêu cầu họ giải quyết vấn đề phiếu xuất xưởng với cơ quan quản lý hồ sơ gốc của xe để thực hiện sang tên xe theo quy định. Luật sư PHAN MẬU NINH, Đoàn Luật sư TP.HCM

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]