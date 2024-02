Quảng Nam: Phát hiện nhiều xe "nhồi nhét" hành khách

Đơn cử, ngày 15/2, tại Km1339+590 đường HCM đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện lập biên bản tài xế lái xe ô tô khách BKS 18F-005.36 chở quá 5 khách theo quy định.

Ngay sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác yêu cầu lái xe chấm dứt ngay hành vi phạm và cho sang khách theo đúng quy định.

Còn tại QL1A, đoạn qua thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên ngày 15/2, lực lượng CSGT cũng phát hiện xe ô tô khách BKS 76B-009.64 chở quá 5 khách theo quy định. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe chấm dứt ngay hành vi vi phạm và cho sang khách theo đúng quy định.

Nhiều xe khách chở quá số người quy định. Ảnh:CAQN

Theo cơ quan chức năng, ngoài việc lập biên bản xử lý tài xế vi phạm, CSGT cũng đồng thời yêu cầu lái xe, chủ xe ký cam kết về việc chấp hành trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tính rộng ra, trong đợt thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản 223 trường hơp ô tô khách vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 47 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định.

Cũng theo CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân giữa các tỉnh thành rất lớn. Nhiều nhà xe đã bất chấp quy định chở quá số người. Việc "nhồi nhét" hành khách không chỉ vi phạm quy định an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khác.

Nhu cầu đi lại người dân dịp Tết tăng cao, nhiều xe khách tranh thủ dừng đón, trả khách sai quy định.

Để kiểm soát hoạt động vận tải hành khách của các phương tiện xe khách liên tỉnh những ngày cao điểm sau Tết, CSGT đã bố trí các tổ tuần tra lưu động kết hợp dừng tại một điểm. Đồng thời, CSGT cũng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, mạng xã hội để phát hiện, xử lý nghiêm xe vi phạm.

Trong khi đó, theo Thanh tra GTVT Quảng Nam, đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Thanh tra GTVT xử lý nhiều trường hợp vi phạm về kinh doanh vận tải khách như xe taxi không gắn hộp đèn, xe taxi không niêm yết bảng hướng dẫn về ATGT, phát hiện các ca nô chở khách đường thủy vượt quá số người quy định.

Theo Thanh tra GTVT tỉnh Quảng Nam, đơn vị tiếp tục thực hiện cao điểm đến hết ngày 17/3, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]