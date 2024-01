Phương án phát ấn Đền Trần năm 2024

Ban tổ chức (BTC) cho biết lễ hội được tổ chức từ từ ngày 20 đến ngày 25/2 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Ngày 20/2 có lễ rước kiệu Ngọc Lộ, ngày 22/2 tổ chức lễ rước nước, tế cá, ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn) diễn ra hoạt động dâng hương, rước kiệu từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường. Nghi thức khai ấn diễn ra từ 23h15 phút ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Từ 5h ngày 24/2 (rằm tháng Giêng), BTC bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Năm nay ấn sẽ được phát tại tại ba địa điểm bao gồm nhà Giải vũ, nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa. Dự kiến 30 vạn ấn bản được phát cho người dân, du khách thập phương.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân trong dịp lễ này, tỉnh Nam Định dự kiến huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ tổ dân phố đảm bảo an ninh trong đêm khai ấn, an toàn cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lượng khách tham dự Lễ khai ấn đền Trần rất đông cần có sự điều tiết, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP. Nam Định, Trưởng BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2024 - cho biết UBND thành phố đã thành lập bốn tiểu ban: Nghi lễ, Tuyên truyền, An ninh trật tự, Hậu cần nhằm đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Ban tổ chức cũng thành lập hai đoàn liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về giá dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bán hàng rong, đổi tiền lẻ… Nếu phát hiện lần đầu sẽ bị nhắc nhở, lần 2 bị phát hiện sẽ bị xử lý hành chính.

Theo ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp - cho biết Lễ hội khai Ấn Đền Trần năm 2024 lần đầu tổ chức hàng loạt hoạt động tại Quảng trường Đông A - công trình sắp hoàn thiện trong Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần.

Đây cũng là nơi giới thiệu các sản phẩm OCOP Nam Định, tổ chức triển lãm Hành cung Thiên trường - Dấu ấn vàng son, triển lãm Ảnh đẹp du lịch Nam Định...

Trong lễ hội năm nay, BTC dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như biểu diễn trống hội cà rùng, chơi cờ bỏi, tổ tôm điếm, múa lân - sư - rồng, thả diều sáo, hát chèo, hát văn, hát xẩm, múa rối nước...

