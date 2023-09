Phát hiện hành khách định mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay

Sự việc được nhân viên an ninh phát hiện khi đang làm thủ tục soi chiếu. Hành khách được xác định tên Nguyễn Kế N, sinh năm 1988 (trú tại Hà Nội), dự kiến đi chuyến bay QH1601 từ Hà Nội đi Pleiku. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 10/9, tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, an ninh sân bay cũng lập biên bản với một hành khách có trường hợp vi phạm tương tự. Cụ thể, lúc 22h19 tối 10/9, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay máy 3A sảnh A - ga đi quốc nội, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đã phát hiện bên trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Văn V, SN 1993 có mang theo 5 viên đạn còn nguyên hạt nổ, trên vỏ ghi thông tin D660916. Hành khách này dự định đi trên chuyến bay VN270 từ Tân Sơn Nhất về Nội Bài, khởi hành lúc 23h00 cùng ngày.

Lực lượng an ninh sân bay kiểm soát chặt hành lý của hành khách trước giờ lên máy bay.

Tại thời điểm kiểm tra, hành khách không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Lực lượng an ninh hàng không đã cách ly hành khách với vật phẩm, tái kiểm tra trực quan hành khách, hành lý; đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Đồn công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất xử lý.

Tại danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang lên tàu bay ban hành kèm theo Quyết định 1541/2021 của Cục Hàng không Việt Nam, những vật dụng không được mang lên máy bay (khoang hành khách và khoang hàng) gồm chất nổ và các chất gây cháy, nổ, cùng các vật có thành phần như ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của tàu bay như các loại đạn, kíp nổ, các vật mô phỏng giống một vật (thiết bị) nổ, đạn khói... (trừ các trường hợp pháp luật có quy định).

Ngoài ra, danh mục này còn có các loại vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí, các thành phần cấu tạo của súng và đạn (súng phóng điện, súng tự chế như các loại súng in 3D, loại không xác định)...

