Ông Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chiều 1/2, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.