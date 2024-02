Nữ hành khách kể lại phút bị nhà xe hành hung, bỏ rơi giữa cao tốc

Chiếc xe khách chị D và em gái đi và sau đó bị hành hung

Liên quan đến vụ nhà xe bị tố “chặt chém”, hành hung và bỏ rơi khách giữa cao tốc, ngày 29/2, chị B.T.D. (39 tuổi) cho biết, chị chính là nạn nhân trong vụ việc trên.

Theo chị D, vào khoảng 14h chiều 27/2, chị cùng em gái đứng đón xe khách từ Hà Nội về Uông Bí (Quảng Ninh) tại đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Thời điểm này, có một xe khách mang BKS 14B – 042.78 đi qua hỏi chị có về Quảng Ninh không? Chị D hỏi giá vé và được nhà xe nói “yên tâm, giá vé công ty niêm yết rồi” nên hai chị em lên xe.

Chị D cho hay, lúc này, trên xe có 8 người. Sau đó, nhà xe lại vòng ra cổng bến xe Mỹ Đình để đón khách tiếp. Thấy xe lòng vòng bắt khách, hai mẹ con chị khách trên xe yêu cầu nhà xe cho xuống để đi xe khác nhưng nhà xe không đồng ý, còn quát mắng và bật nhạc to để không nghe khách nói.

Xe đi đến đầu cao tốc, đoạn Đông Anh (Hà Nội) sang Bắc Ninh thì phụ xe thu tiền. Hai mẹ con chị khách về Hải Dương bị thu 300.000 đồng/người. Do giá vé đắt nên người mẹ không đồng ý và lý giải, hằng ngày họ đi từ Hà Nội về Hải Dương chỉ mất hơn 100.000 đồng.

“Nhà xe nói nếu không đồng ý thì trả 100.000 đồng họ cho xuống cao tốc này luôn, còn không cho đi thẳng Móng Cái”, chị D kể.

Lúc sau, phụ xe quay sang thu tiền của một khách khác đi Bắc Ninh 200.000 đồng và một khách đi Móng Cái 500.000 đồng. Với 2 chị em chị D, phụ xe nói 400.000 đồng/người. Thấy giá quá đắt, chị D không đồng ý thì được phụ xe bớt xuống còn 300.000 đồng/người.

“Thấy vậy, tôi bảo cho chị em tôi xuống, nhà xe nói muốn xuống phải đưa 200.000 đồng/người. Nhà xe đòi tiền mới cho dừng xe nên buộc tôi phải đưa cho họ 200.000 đồng”, chị D nói và cho biết, sau đó nhà xe còn thu thêm 200.000 đồng của 2 mẹ con chị khách đi Hải Dương và một khách nam đi Móng Cái nữa rồi mới mở cửa xe cho 4 người lớn và 1 trẻ em xuống. Lúc này, xe dừng giữa cao tốc thuộc địa bàn Huyện Đông Anh (Hà Nội) - hướng đi Bắc Ninh.

Chị D cho hay, những ai đã trả tiền rồi nên buộc phải ngồi đó để đi tiếp. Lúc xuống xe, chị lấy điện thoại chụp lại biển số của nhà xe thì bị người của nhà xe chửi và yêu cầu xóa ảnh, rồi họ lao đến bóp cổ chị, dí đầu vào lan can đường.

“Vết thương của tôi không đau lắm chỉ bị xước ở cổ thôi. Nhưng hành vi của nhà xe như vậy thật đáng lên án”, chị D nói và cho biết chị chưa trình báo công an.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách “chặt chém”, đuổi xuống giữa đường cao tốc và bị hành hung. Đi kèm là hình ảnh chiếc xe khách mang BKS 14B – 042.78 và hình ảnh một người bị thương tích ở cổ.

Thông tin trên đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên. Đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm.

Trước thông tin trên, tối 28/2, thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã mời nhà xe và lái xe khách mang BKS 14B – 042.78 về trụ sở công an làm việc.

“Công an đã tạm giữ phương tiện. Bước đầu, lái xe khách thừa nhận việc hành hung, bỏ rơi hành khách giữa đường”, thiếu tá Nơi nói và cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm.

