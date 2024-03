Nóng trong tuần: 2 thanh niên đi xe SH lạng lách, hành hung tài xế ô tô trên đường Vành đai 2

Người phụ nữ mang con lên cầu Đông Trù tạo hiện trường giả để... dọa chồng

Ngày 2/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã lập hồ sơ, xem xét xử lý vụ người phụ nữ mang con lên cầu Đông Trù tạo hiện trường giả tự tử để… dọa chồng.

4 đôi dép và lá thư để lại trên cầu Đông Trù

Theo đó, sáng 1/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ô tô dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu tự tử nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng Cảnh sát 113 Long Biên được điều động đến, tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị N.T.T.H. (trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở 3 con đến cầu Đông Trù.

Sau đó, 4 mẹ con xuống xe bỏ đi, mục đích là chị H. muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu tự tử. Chị H. đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết 4 mẹ con vẫn an toàn.

2 thanh niên đi xe SH lạng lách, hành hung tài xế ô tô trên đường Vành đai 2

Ngày 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ Trần Văn Hiệp (SN 1986) và Trịnh Thịnh (SN 1980, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra liên quan vụ lạng lách, hành hung tài xế ô tô trên đường Vành đai 2 trên cao.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận, chiều 25/2, khi Hiệp lái xe máy chở Thịnh đi đến chân cầu Vĩnh Tuy, có một người đàn ông điều khiển ô tô, hạ kính xe xuống chửi Hiệp, nhổ nước bọt vào cả hai. Hiệp bức xúc, đuổi theo chiếc ô tô lên đường Vành đai 2 nhưng không kịp.

Trên đường Vành đai 2, Hiệp phát hiện một phụ nữ lái ô tô con ghi hình lại sự việc. Hiệp chặn xe này lại và nói “không được quay clip”.

Trần Văn Hiệp làm việc với công an

“Đi được một đoạn, có một ô tô màu trắng khác đi qua hạ kính xuống chửi chúng tôi và quay clip. Tôi có thò tay gạt điện thoại của người trong ô tô xuống, hai bên xảy ra xô xát”, Hiệp nói.

Nói về cuộc xô xát, Thịnh khai: “Tôi thấy Hiệp bị 2 người đàn ông trên ô tô đánh nên mới xuống giải vây. Tôi có nói xin lỗi 2 anh nhưng họ nói không. Chúng tôi không cướp giật, chỉ xô xát”.

Tại cơ quan công an, cả Hiệp và Thịnh đều thừa nhận hành vi và rất lo lắng, muốn gặp nữ tài xế cũng như 2 người đàn ông điều khiển ô tô để xin lỗi.

Xử phạt nhân viên biển thủ tiền công đức ở đền Hoàng Mười

Ngày 1/3, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với người đàn ông có hành vi lấy tiền công đức tại đền Hoàng Mười mà các cơ quan báo chí phản ánh trước đó.

Theo đó, khoảng 11h ngày 25/2/2024, B.V.T. (SN 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) cùng các thành viên trong tổ trực thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tiến hành thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các ban thờ trong Đền để bỏ vào hòm công đức theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thu tiền tại gian nhà Trung điện, B.V.T. đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ.

Công an làm việc với B.V.T.

Hành vi trộm tiền công đức của B.V.T. sau đó đã bị bị mọi người phát hiện. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện số tiền trong hộp bánh mà B.V.T. đã trộm cắp là 1.026.000 đồng.

Sau khi lập biên bản, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của B.V.T. số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời trao trả lại Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười toàn bộ số tiền mà B.V.T đã trộm.

Tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù

Chiều ngày 1/3, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù; bị cáo Trần Văn Sỹ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm Luật An ninh mạng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc VKS truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản 2 Điều 331 BLHS là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni nhận mức án 18 tháng tù

HĐXX cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho hai bị cáo như có nhiều thành tích trong công tác, quá trình điều tra đã thừa nhận hành vi…

Theo HĐXX, Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

