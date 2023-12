Nóng trong tuần: Thông tin mới nhất về sự việc "xá lợi tóc Đức Phật” ở chùa Ba Vàng

Thông tin mới nhất về sự việc "xá lợi tóc Đức Phật” ở chùa Ba Vàng

Sáng 31/12, thượng tọa Thích Đức Thiện (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết, vài ngày trước đã gửi văn bản đến đại đức Thích Trúc Thái Minh. Giáo hội cho hay, các phương tiện truyền thông, trang mạng, dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến bình luận không tốt về việc chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) quảng bá và tổ chức lễ "xá lợi tóc Đức Phật".

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng giải trình sự việc và nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật".

Theo giới thiệu của chùa Ba Vàng, đây là "xá lợi tóc của Đức Phật". Ảnh: Fanpage chùa Ba Vàng.

Đồng thời, Giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng" trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên.

Báo cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng cho biết, sau khi diễn ra lễ chiêm bái "xá lợi tóc Đức Phật", có những thông tin trái chiều cho rằng đây là hiện vật giả được làm từ cỏ Pili. Chùa khẳng định "xá lợi của Đức Phật" là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật "là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của đạo Phật".

"Việc làm giả, buôn bán xá lợi giả của Đức Phật ở Việt Nam cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, phật tử là sai sự thật...", báo cáo nêu.

Tuyên án 21 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, sáng 27/12, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết dành cho các bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu".

Cụ thể:

Nhóm 7 bị cáo "Nhận hối lộ" lần lượt bị tuyên các mức án từ 9 năm tù đến chung thân.

Nhóm 8 bị cáo "Đưa hối lộ" nhận các mức án từ 20 tháng tù đến 9 năm tù.

Nhóm 3 bị cáo phạm tội "Môi giới hối lộ" nhận các mức án từ 13 tháng tù đến 4 năm tù.

2 bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lĩnh án 18 năm tù và 20 năm tù.

Nhóm 3 bị cáo "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 3 năm tù.

Bắt Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Bị can Nguyễn Thanh Bình

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24-25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang), thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Lưu Bình Nhưỡng

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ở huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Trước đó, ngày 14/11, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị phạt 25 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa cấp sơ thẩm

Sau 3 ngày xét xử, chiều 29/12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đưa ra phán quyết đối với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng nhóm cựu sĩ quan tại Học viện Quân y.

Theo đó, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Quốc Việt 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, ông chủ Việt Á phải chấp hành mức án chung là 25 năm tù.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 4 năm - 15 năm tù về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm còn quyết định buộc các bị cáo và Công ty Việt Á, Công ty Hợp Nhất phải bồi hoàn, bồi thường cho Học viện Quân y số tiền hơn 46,2 tỉ đồng. Các bị can đã bồi thường được hơn 10,7 tỉ đồng, còn phải bồi thường hơn 35,4 tỉ đồng.

Cựu CSGT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc lĩnh 20 năm tù

Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại phiên tòa.

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi gây án, Trung từng mang cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau nửa ngày xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung mức án 20 năm tù.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h40 ngày 14/8, cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (SN 1987, ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc, chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu P (SN 2016) bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, các đơn vị Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công cháu P, đưa về với gia đình an toàn.

