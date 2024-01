Nóng trong tuần: Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Chiều 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến về hành vi nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Ông Nguyễn Nhân Chiến (trái) và ông Trần Đức Quận

Cũng trong ngày 24/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Một người ở Kiên Giang trúng 11 tờ vé số giải đặc biệt

Tuần qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một khách hàng ở tỉnh Kiên Giang đã trúng 12 tờ vé số giải đặc biệt có dãy số 432494, mở thưởng ngày 16/1, của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện tiệm vàng K.B. ở Kiên Giang cho hay, đã hỗ trợ một khách hàng quê ở Kiên Giang đổi thưởng 11 tờ vé số trúng giải đặc biệt với số tiền 19,8 tỷ đồng, chứ không phải 12 tờ như bài đăng trên mạng xã hội.

Thông tin 1 khách hàng ở tỉnh Kiên Giang trúng 12 tờ vé số giải đặc biệt được lan truyền trên mạng xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16/1, với tổng giá trị 24 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế).

"Công ty trả thưởng 11 vé số trúng cho 1 khách hàng; vé trúng còn lại là của 1 khách hàng khác" - ông Truyền nói.

Băng giá phủ trắng nhiều nơi ở miền Bắc

Sáng nay (23/1), hàng loạt địa phương ở miền Bắc xuống ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C). Trong đó, nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,1 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Nhiệt độ thấp kèm theo mưa nhỏ khiến băng giá phủ một lớp rất dày trên đỉnh Mẫu Sơn. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp băng giá xuất hiện ở khu vực này. Trước đó, từ chiều 22/1, khi không khí lạnh tràn về, tại đây cũng đã xuất hiện băng giá.

Ngoài ra, khu vực chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh) và đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) trong sáng 23/1 cũng đã xuất hiện băng giá.

Xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng, 22 người thương vong

Khoảng 1h ngày 23/1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (đoạn qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ô tô khách mang BKS 47B-010.67 loại 45 chỗ ngồi của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương, do tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988; trú tại Đắk Lắk) điều khiển, chở 22 người (19 hành khách và 3 nhân viên nhà xe) đã lao xuống vực sâu.

Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe khách biến dạng sau khi rơi xuống vực sâu. Ảnh: Minh Trường

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Báo cáo của Bộ Công an cho hay, nguyên nhân ban đầu là do thời tiết có mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. Bên cạnh đó, thời điểm trên, tài xế xe khách buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đoạn vị trí tai nạn xảy ra có hạ tầng đáp ứng đầy đủ vạch kẻ sơn, biển báo. Ghi nhận tại hiện trường, không thấy có các dấu vết của phanh xe để lại. Chiếc xe khách gặp tai nạn đã tắt định vị cách đây 2 ngày.

Do đó, ông đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân liên quan làm rõ vì sao chiếc xe này tắt định vị từ ngày 20 đến 23/1.

Quyết định “số phận” biệt thự đẹp nhất Cà Mau

Căn biệt thự được coi là đẹp nhất ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Liên quan vụ biệt thự đẹp nhưng vi phạm ở Cà Mau, sau 1 năm cân nhắc, Chính quyền TP Cà Mau đã ra quyết định sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả, theo hướng cho tồn tại gần hết công trình biệt thự, chỉ buộc khôi phục hiện trạng một phần thuộc các hạng mục công trình phụ như hàng rào, một số tiểu cảnh. Diện tích các công trình được tồn tại là hơn 2.261m2, diện tích các công trình phụ tiếp tục bị buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu là 1.303m2.

Trước đó, cuối năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện căn biệt thự của ông Hồ An Tập (tại ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau) vi phạm quy hoạch xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã ban quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu là đất nuôi trồng thuỷ sản, thực tế là buộc tháo dỡ toàn bộ công trình này.

Hơn một tháng sau khi có quyết định trên, tỉnh có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mới phê duyệt liên quan khu đất có biệt thự của ông Hồ An Tập. Lúc này, đất xây biệt thự của ông Tập đã thay đổi từ chỗ là đất nuôi trồng thuỷ sản, đất quy hoạch nông thôn mới được thay đổi một phần thành đất được phép chuyển đổi lên đất ở.

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau lúc này có ý kiến. Và sau hơn 1 năm cân nhắc, xin ý kiến UBND tỉnh, Chủ tịch TP Cà Mau đã quyết định cho tồn tại phần lớn công trình của ông Tập, nhưng phải bổ sung, hợp thức hoá thủ tục theo quy định.

Liên quan "xá lợi tóc Phật", Trụ trì Chùa Ba Vàng bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Ảnh: Phatgiao.org.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) Nguyễn Văn Thành vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Minh Hiếu (tức Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng).

Theo quyết định, ông Vũ Minh Hiếu đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm. Cụ thể, Chùa Ba Vàng đã tổ chức Đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ ngày 23/12/2023 đến ngày 27/12/2023 tại Chùa Ba Vàng.

Trong đó có hoạt động trưng bày, chiêm bái (trưng bày, triển lãm), hiện vật (vật được gọi là ‘xá lợi tóc Phật') khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Với vi phạm này, ông Vũ Minh Hiếu (tức Đại đức Thích Trúc Thái Minh) bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]