Nóng trong tuần: Hàng loạt biển số "siêu đẹp" lên sàn, giá ngất ngưởng

Hàng loạt biển "số siêu" đẹp lên sàn, giá ngất ngưởng

Ngày 15/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số xe ô tô gồm: 19A-555.55 Phú Thọ, 30K-555.55 Hà Nội, 15K-188.88 Hải Phòng, 99A-666.66 Bắc Ninh, 36A-999.99 Thanh Hóa, 43A-799.99 Đà Nẵng, 47A-599.99 Đắk Lắk, 51K-888.88 TP.HCM, 98A-666.66 Bắc Giang, 65A-399.99 Cần Thơ, 30K-567.89 Hà Nội.

Biển số 51K – 888.88 được đấu giá vào ngày 15/9 với hơn 32 tỷ đồng.

Biển số đẹp TP Hồ Chí Minh 51K – 888.88 ghi nhận mức đấu giá kỷ lục 32,34 tỷ đồng. Hai biển số ở Hà Nội 30K-555.55, 30K-567.89 được khách hàng trả lần lượt 14,12 tỷ đồng và 13,075 tỷ đồng. Các biển số ở địa phương khác có kết quả đấu giá từ 650 triệu đồng đến 7,4 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ phiên đấu giá 11 biển số ô tô là hơn 82 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tông chết người rồi bỏ chạy

Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13/9, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đạp điện và ô tô khiến 1 người tử vong.

Chiếc ô tô bị người dân bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5 km

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, ngụ xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên thì bất ngờ bị xe ô tô BKS 36A-759.26 do ông Lê Văn Th., viên chức thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa điều khiển đi phía sau cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả bà H. tử vong tại hiện trường.

Sau khi tông chết người, ông Th. đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi chạy tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5 km), chiếc xe do ông Th. điều khiển đã bị người dân giữ lại và báo cơ quan công an. Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xác định trong hơi thở ông Th. có kết quả 1.089mg/L.

Cháy tại chung cư mini ở Hà Nội, 56 người tử vong

Khoảng 23h50 ngày 12/9, tại chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Diện tích tòa chung cư mini khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát tới hiện trường. Đến 0 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến 56 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini này.

Bé 4 tuổi bị người yêu cũ của mẹ ném xuống sông

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) xuống sông, sáng 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cán bộ điều tra làm việc với Huỳnh Hồng Hải.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 11/9, người dân phát hiện Hải đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Còn cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) kịp thời cứu vớt.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với T.T.V. (SN 1991, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi, khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé K. xuống sông.

141 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Chiều 14/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ngành y tế ghi nhận có 141 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Bệnh nhân ăn bánh mì Phượng bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Đức

Ngày 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến từ 7-10 ngày sẽ có kết quả.

Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã yêu cầu cơ sở bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động và tiệm bánh mì này chấp hành từ ngày 13/9. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các cơ sở y tế tập trung chuyên môn hỗ trợ, điều trị tốt cho các bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị.

