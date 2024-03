Nóng trong tuần: Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị bắt 

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị bắt

Ngày 7/3, Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Cuối năm 2023, trong đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Thành được 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp, là chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Việc bắt ông Thành nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Duy Thành và bà Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày 8/3, Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, bị bắt với cáo buộc Nhận hối lộ trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015 đến nay.

Cũng trong ngày 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hai bị can Cao Khoa và Đặng Văn Minh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cáo buộc 2 ông Cao Khoa, Đặng Văn Minh có sai phạm trong vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Điện lực TP Hà Nội lý giải về hóa đơn tiền điện tăng vọt

Đầu tháng 3, nhiều khách hàng ở Hà Nội hoảng hốt khi nhận được thông báo thanh toán tiền điện của các đơn vị điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI). Theo đó, hầu hết hóa đơn điện đều tăng gần gấp đôi so với số tiền phải thanh toán của lần gần nhất.

Một số người lo ngại rằng hóa đơn tiền điện được tính dồn 2 tháng khiến bậc tính giá điện tăng cao, khiến tiền điện tăng vọt.

Tính toán cụ thể kỳ hoá đơn điện được EVN Hà Nội đưa ra

Trước những thắc mắc trên, tối 3/3, đại diện Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về ngày cuối tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng, thay vì đầu tháng như trước đây. Vì thế số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ 30 ngày lên thành 57 ngày (số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2) nên hoá đơn tiền điện tăng cao so với tháng trước.

Theo EVNHANOI, việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng. Quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của EVNHANOI là chủ trương đã có và Tổng công ty đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ, thông tin tuyên truyền cho người dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra vi phạm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Chiều 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo cho biết tại kỳ họp 37, cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cơ quan Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Võ Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Cá nhân cùng chịu trách nhiệm là các ông bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng.

Ông Đào Ngọc Dung, 62 tuổi, trước khi làm Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội từ tháng 4/2016, ông từng giữ các chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, rồi Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015. Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 10 đến 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe container, 6 người thiệt mạng

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tài xế Lê Văn Tân (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vào khoảng 2h36 cùng ngày, Tâm điều khiển xe container biển số Hải Phòng lưu thông trên Quốc lộ 2.

Khi đi đến địa bàn xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xe của Tâm điều khiển va chạm với xe khách do ông Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan tới vụ tai nạn, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an thông tin, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tới đoạn đường cong, tài xế điều khiển xe container không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.

Xử phạt nữ tài xế trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, Hà Nội

Nữ tài xế làm việc với cảnh sát.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ tài xế Lương Hồng Trang (SN 1988, ở Tây Hồ, Hà Nội), về hành vi vi phạm điều khiển ô tô trong cơ thể có nồng độ cồn.

Với hành vi điều khiển ô tô trong cơ thể có nồng độ cồn mức 0,573mg/l khí thở, chị Trang bị đề nghị mức xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ ô tô trong 7 ngày.

Theo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội, một số trang mạng xã hội đưa thông tin về việc nữ tài xế là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, qua xác minh về nhân thân của chị Lương Hồng Trang, cơ quan công an xác định chị Trang là lao động tự do. Thông tin chị này là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an là không đúng.

