Nóng trong tuần: Chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị hầu tòa

Chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị hầu tòa

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt

TAND TP.HCM sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 86 bị cáo về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB bắt đầu từ ngày 5/3 đến 29/4.

Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm.

Còn bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.

Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan.

3 mẹ con tử vong trong tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Khoảng 10h ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum), lái ôtô 7 chỗ chở gia đình anh Phan Đình Quý cùng vợ là chị Lê Thị Hạnh và hai con chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến xã Phong Thu, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), hết đoạn cho vượt, xe ông Kiều bất ngờ vượt phải và va vào xe container chạy phía trước.

Cú va chạm khiến ôtô 7 chỗ lộn một vòng và lao sang làn đường ngược chiều, bị một xe tải chạy hướng Bắc - Nam tông trúng. Xe 7 chỗ sau đó bay qua hộ lan, rơi xuống vệ đường. Cùng lúc đó, một xe container chạy hướng Bắc - Nam lao tới, đâm trúng vào đầu xe tải.

Tai nạn khiến 3 mẹ con chị Hạnh tử vong.

Ôtô 7 chỗ bị vò nát phần đuôi xe

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do ô tô con không quan sát, không làm chủ được tốc độ khi vượt xe đầu kéo dẫn đến tai nạn.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp tài xế Phan Đình Kiều.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người tử vong

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người tử vong

Khoảng 3h45 rạng sáng 17/2, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10, TP.HCM) bốc cháy dữ dội, lửa lan sang 2 căn nhà kế bên nên hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 đến hiện trường, triển khai tìm kiếm người bị nạn, chia nhiều mũi phun nước làm mát chống cháy lan… Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, Công an quận 10 báo PC07 để xin chi viện.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23, ước tính tổng diện tích cháy 101m2, gồm căn nhà xảy ra hỏa hoạn và nhà liền kề. Vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Trưa cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân và động viên gia đình sớm vượt qua được nỗi đau, mất mát. Đồng thời, yêu cầu địa phương sớm hỗ trợ tối đa các gia đình bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Xe máy đi ngược chiều trên cao tốc, 4 người chết

Hiện trường vụ tai nạn

15h40 chiều 14/2, anh N.V.B. (SN 1991, ở Lào Cai) điều khiển xe tải (trên xe chở 2 người) đi tới Km 261+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc phường Duyên Hải, TP Lào Cai) thì va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều, trên mỗi xe máy có 2 người. Cú va chạm khiến 4 thanh thiếu niên (từ 13 đến 18 tuổi) đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn sơ bộ ban đầu được xác định là do 2 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc, dẫn tới tai nạn.

Sau tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cụ bà 92 tuổi tìm được gia đình sau 15 năm đi lạc

Tối 14/2, nhận được thông tin từ người dân phát hiện một cụ bà đi lạc ở tổ dân phố Sông Vệ (thị trấn Sông Vệ), Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã đưa cụ bà về trụ sở làm việc nghỉ ngơi, ăn uống.

Công an đưa cụ bà về trụ sở nghỉ ngơi, ăn uống trước khi đón xe đưa về với gia đình. Ảnh: CA

Qua khai thác, cụ bà không nhớ nơi ở, lời nói cũng không rõ ràng, chỉ nghe được từ “Đại Lãnh”. Từ chút thông tin ít ỏi, lực lượng công an đã xác minh các địa phương có địa danh này.

Đến khuya cùng ngày, Công an thị trấn Sông Vệ đã được Công an xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thông tin và đã liên lạc với người thân của cụ bà. Công an xác định cụ bà tên là Hỏa Thị Kiên (92 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh), bị đãng trí bỏ nhà đi đã gần 15 năm, người thân đã tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Cụ bà sau đó được đưa về đoàn tụ với gia đình. Con gái bà Kiên đã rất xúc động, thay mặt gia đình cảm ơn hành động nhân văn, ấm tình người của cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Sông Vệ.

