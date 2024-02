Những lời chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ai nghe cũng thấy hạnh phúc

Mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người hân hoan gặp gỡ, chuyện trò và không thể thiếu những lời chúc tụng nhau. Chúc cho nhau sức khỏe, tiền tài, danh vọng… Những lời chúc ấy tuy đơn giản nhưng ai nghe cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc.

Dưới đây là tổng hợp những lời chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hay và ý nghĩa để gửi đến gia đình, người thân, bạn bè:

Lời chúc Tết ý nghĩa dành cho người thân trong gia đình

Tết 2024 này, con xin kính chúc ông bà, bố mẹ năm mới an khang, thịnh vượng, thêm lộc, thêm sức khỏe và hưởng trọn bình an bên cạnh con cháu.

Một mùa Xuân nữa lại đến! Con kính chúc ông bà, bố mẹ luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, ở bên con cháu thật lâu.

Mão đi để đón Rồng về, xin gửi lời chúc muôn bề yêu thương: Nhân dịp năm hết tết đến, con xin kính chúc ông chúc bà, bố mẹ, anh chị năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, tình vào đầy tim, luôn luôn gặp may suốt năm con Rồng.

Nhân dịp đầu năm mới, con xin kính chúc ông chúc bà, bố mẹ dồi dào sức khỏe, tài lộc đầy nhà, tiền giấy đầy bao, tình vào đầy tim, luôn gặp may mắn và đong đầy niềm vui.

Năm cũ vừa qua, năm mới gõ cửa: Hôm nay con tới xin được kính chúc ông bà, cha mẹ, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Chúc anh chị sự nghiệp rộng mở, thăng quan tiến chức, tiền đầy túi, tình đầy tim. Chúc cả nhà mình luôn thuận hòa, yêu thương lẫn nhau.

Trong không khí năm mới ngập tràn, con xin chúc đại gia đình ta một năm mới thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, đong đầy hạnh phúc.

Năm mới Tết đến - Rước hên vào nhà - Quà cáp bao la - Nhà mình no đủ. Chúc năm Rồng này nhà ta ai cũng phát đạt, bạc vàng đầy hũ, gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai, ai cũng hạnh phúc, sung túc cả năm.

Năm mới xin chúc cả nhà mình ai cũng thật nhiều sức khỏe, kinh doanh phát đạt, sung túc an khang, phước lộc đầy nhà, ngập tràn hạnh phúc suốt 356 ngày.

Năm Giáp Thìn mới sang – Cháu chúc ông bà an khang vẹn toàn – Năm mới bớt lo toan – Giữ gìn sức khỏe hoan hỉ tuổi già.

Lời chúc Tết ấm áp cho vợ chồng/người yêu

Trái đất may mắn vì có được mặt trời, con thuyền may mắn vì có được đại dương, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì anh là một người may mắn vì có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới vạn sự như ý, mọi điều tốt lành, mong sẽ được đồng hành cùng em trong năm tới và nhiều năm nữa

Vậy là năm Mão đã qua mang theo biết bao sóng gió, nỗi buồn nhưng anh vẫn thật hạnh phúc khi có em ở bên. Cảm ơn em đã đồng hành cùng em trong suốt 365 ngày qua, chúc em yêu năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

2023 đã qua là một năm thật đặc biệt vì anh có em bên mình. Anh tin rằng 2024 sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau. Em là mảnh ghép khiến cuộc đời của anh hoàn hảo hơn. Năm mới đến, chúc em/anh luôn hạnh phúc, vui vẻ, thành công trong sự nghiệp. Chúc mừng năm mới.

Năm mới chúc cho tình yêu của chúng mình ngày càng ngập tràn, chúc cho chúng ta sẽ vượt qua tất cả, mãi sát cánh bên nhau.

2024 này còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng em đón những giờ phút đầu tiên của năm mới. Chúc cho hai ta mãi hạnh phúc như thế này nhé, sự nghiệp cả hai đều thăng tiến, sớm hoàn thành ước nguyện với ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ.

Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh suốt 365 ngày qua. Sự hiện diện của em là điều may mắn nhất đối với anh. Gửi đến em lời chúc năm mới ngọt ngào nhất. Happy new year.

Đông qua, xuân đến, Tết về trời vẫn lạnh. Khi có em cầm tay anh, ngày se lạnh trở thành ngày ấm áp. Em mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục nắm tay nhau cùng trải qua nhiều năm nữa!!! Happy New Year 2024 my love.

Lời chúc Tết hay dành cho thầy cô

Năm mới, em kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người! Dù đi muôn phương nhưng em vẫn nhớ về thầy cô như ánh nến soi tỏ đêm khuya, những lời thầy cô dạy đời đời khắc ghi.

Nhân dịp năm mới, em xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành vì đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mang đến cho chúng em nhiều bài học hay và bổ ích.

Năm mới 2024 đã chạm ngõ, em xin được kính chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, mãi giữ cho mình lửa nghề để tiếp tục truyền đạt tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.

Nhân dịp năm mới, thay mặt tập thể lớp... em xin kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. Chúc riêng cô sẽ có một năm mới thuận lợi, hoàn thành tốt mọi kế hoạch.

Kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

Chào năm Giáp Thìn 2024, con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới các thầy cô – Những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con. Con chúc thầy cô năm mới hạnh phúc sức khỏe.

Không có nghề gì cao quý bằng nghề dạy học. Chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, bình an, công tác tốt và có một gia đình hạnh phúc.

Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em.

Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Chân thành cảm ơn thầy cô.

Lời chúc Tết vui vẻ, thú vị dành cho bạn bè

Chúc các bạn năm Giáp Thìn này có 12 tháng thành công, 52 tuần vui vẻ, 365 ngày mạnh khỏe, 8.760 giờ đáng nhớ, 525.600 phút may mắn và 31.536.000 giây hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!

Nhân dịp họp mặt đầu xuân, xin được chúc toàn thể anh em năm mới tấn tài tấn lộc, ngày càng thăng hạng nhan sắc, sớm ngày tìm được một nửa đời mình. Ai đã có gia đình sẽ có thêm 12 tháng hạnh phúc trọn vẹn, con cái ngoan ngoãn mạnh khỏe.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ như chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.

Năm mới lại đến, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc cho một năm đầy thăng tiến trong công việc và thật hạnh phúc trong cuộc sống.

Chúc bạn tôi sẽ có một năm hưng thịnh như Rồng, niềm vui phơi phới, tình yêu tự tới và nhan sắc tuyệt vời.

Nhân dịp Tết đến xuân về, tớ chúc bạn có thật nhiều niềm vui, vững bước trên con đường phía trước, sớm chạm tới thành công nhé. Happy New Year!

Chúc bạn năm mới thuận lợi, tậu xe, mua nhà, lấy vợ. Đủ 3 thứ ấy thế là mỹ mãn năm Rồng.

Năm 2024, chúc các bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một người chồng chung thủy, một người vợ tuyệt vời, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]