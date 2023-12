Những ‘bóng hồng’ trong tổ công tác đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, tối 29/12, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận.

Thực hiện nhiệm vụ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy, ô tô trên phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tổ công tác có sự tham gia của nhiều cán bộ CSGT nữ.

Trong ảnh, đại úy Lê Mai Ly - cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân, trực tiếp đo nồng độ cồn các tài xế ô tô.

Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể từng các cán bộ, chiến sĩ trải dài trên đoạn đường dài để ngăn chặn các trường hợp chống đối, “né chốt” kiểm tra.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác kiểm tra hàng trăm tài xế, trong đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Một số trường hợp vi phạm ở mức thấp nhưng có tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Các tài xế đều chấp hành hiệu lệnh, dừng xe và kiểm tra đo định tính nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Quá trình đo định tính nếu phát hiện nồng độ cồn, tổ công tác tiếp tục cho tài xế đo định lượng để xác định mức độ cụ thể làm căn cứ xử lý.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cán bộ, chiến sĩ sẽ tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe…

Đồng thời tuyên truyền, giải thích cho tài xế hiểu sự nguy hiểm khi điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia.

Tổ công tác kiểm tra, niêm phong phương tiện tạm giữ.

Trong ca công tác, cán bộ, chiến sĩ phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao là 0,910 mg/L khí thở.

