Những “bóng hồng” cùng đồng đội xuyên Tết xử lý “ma men”

Những "bông hồng" của Công an quận Thanh Xuân cùng đồng đội xuyên Tết làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội, 100% lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Xuân đã ứng trực, thực hiện “không có ngày nghỉ, không có ngoại lệ, không vùng cấm” phối hợp các đơn vị tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết trong an ninh, an toàn.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm

Một nữ cán bộ đang lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm

Các chốt làm nhiệm vụ tại đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân

“Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, CBCS Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân đã “bám đơn vị” hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nhiều CBCS nữ Cảnh sát giao thông - những “bông hồng” đã sẵn sàng gác lại công việc gia đình, gác lại niềm vui sum họp, đoàn viên ngày Tết để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, vì an toàn của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Trên các tuyến đường của Thủ đô, hình ảnh những "bóng hồng" xuyên Tết làm nhiệm vụ vì sự an toàn của nhân dân đã được nhân dân ghi nhận, ủng hộ, biểu dương. Nhiều người dân bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm khi lưu thông trên đường có sự chỉ huy, điều tiết của các CBCS Cảnh sát giao thông”, Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.

Trong 6 ngày từ 28 Tết đến mồng 3 Tết Nguyên đán 2024, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội kiểm tra hơn 400 lượt ô tô, hơn 500 lượt mô tô, qua đó phát hiện và lập biên bản xử phạt 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 10 mô tô, 2 ô tô.

