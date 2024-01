Nhìn lại cao tốc qua Nghệ An - Hà Tĩnh sau hơn 2 năm khởi công

Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Nghệ An dài hơn 87km, chia làm 2 dự án thành phần gồm Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50km (Thanh Hóa 6,5 km và tỉnh Nghệ An 43,5 km); Diễn Châu – Bãi Vọt dài hơn 49km qua 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,84km). Trong đó, dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu triển khai từ tháng 7/2021, hoàn thiện, thông xe sử dụng dịp 2/9/2023.

Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP (đối tác công - tư) sang đầu tư công. Trong hình là nút giao quốc lộ 7 và điểm cuối trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu qua xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ở giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Sau khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng, thời gian qua, lưu lượng phương tiện qua tuyến gia tăng, giảm áp lực cho quốc lộ 1.

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đi qua nhiều đồng ruột, con sông. Chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án này là gần 1.800 tỷ đồng.

Do đi qua nhiều đường quốc lộ, đường liên huyện, dự án đã thiết kế các lối đi dân sinh, cầu vượt cho nhu cầu đi lại của người dân.

Tiếp nối dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu là đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (dài khoảng 50 km, nằm ở địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), được ký kết hợp đồng BOT. Công trình chia làm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng (trong đó 5.090 tỷ đồng là nguồn vốn nhà đầu tư huy động, còn lại là vốn ngân sách Nhà nước).

Trên công trường, các nhà thầu đang gia cố nền đi qua đồng ruộng có nền đất yếu. Điểm nhấn của tuyến có hầm Thần Vũ với địa chất phức tạp và cầu Hưng Đức vượt sông Lam.

Hầm Thần Vũ nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dài 1,1km, là một trong những điểm nhấn của đoạn tuyến này. Sau 15 tháng thi công, đơn vị thi công chính thức thông hầm vào trung tuần tháng 10/2023.

Công trình được đầu tư mức vốn 1.350 tỷ đồng, nằm ở lưng chừng núi, nơi có nền địa chất phức tạp, đá phong hóa mạnh. Đây là hạng mục được xác định là khó khăn, phức tạp nhất cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Các đoạn tuyến từ huyện Diễn Châu về huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã được nâng cao nền, gia cố kỹ thuật.

Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh cũng là công trình được đánh giá là điểm nhấn trong dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. Cây cầu dài gần 4,1km, rộng 17m, tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, đây là một trong những cầu đường bộ dài nhất Việt Nam. Công trường thi công cầu Hưng Đức trải dài qua các dòng sông, bãi bồi, khu dân cư và cánh đồng lúa.

Sau 2 năm thi công, đến nay cầu Hưng Đức đã hoàn thành được 61% tiến độ. Dự kiến cầu sẽ được hợp long trước Tết Nguyên đán 2024 và hoàn thành vào tháng 5/2024. Đại diện Công ty CP Phúc Thành Hưng - doanh nghiệp vận hành, quản lý dự án cho biết đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu đảm bảo kế hoạch đề ra.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong đó, đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 35,28 km với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Trong ảnh, cao tốc đi qua xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) đã dần thành hình.

Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư khang trang cho người dân.

Các dự án tại địa bàn cần 1,09 triệu m3 cát và 11,4 triệu m3 đất. UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho khai thác, cấp nhiều mỏ đất, cát, để đảm bảo nguyên vật liệu cho san lấp, xây dựng cao tốc.

Trên công trường, công nhân các nhà thầu vẫn tranh thủ những ngày nắng ấm đầu năm miệt mài thi công.

Trong khi đó, cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có tổng chiều dài hơn 54,2 km đi qua các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng đang được các nhà thầu xẻ đồi, bạt núi, vận chuyển đất gia cố nền, đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lưu Tuấn – Phó Giám đốc Ban QL dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng cho biết: “Tiến độ dự án hiện đạt khoảng 17%, đơn vị đang đôn đốc nhà thầu bám công trình, duy trì tiến độ. Tuy nhiên, do mùa mưa đang diễn ra, các đường công vụ bị sình, lầy, nhà thầu phải cho công nhân làm các hạng mục cầu, cống, cấu kiện. Khi trời nắng, việc gia cố nền được triển khai khẩn trương, bù tiến độ”.

Những ngọn đồi cao hàng chục mét được hạ gần xong, tạo mặt bằng cho tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Trong hơn 102 km cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh, hầm Đèo Bụt là hầm đường bộ duy nhất. Đây là điểm nhấn trên dự án thành phần cao tốc Vũng Áng – Bùng, nối 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thời điểm này ở Hà Tĩnh đang là mùa mưa, tuy nhiên việc thi công hầm xuyên núi Đèo Bụt được Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) thi công liên tục, đảm bảo 3 ca 4 kíp với 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025, cùng thời gian với đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Là công trình trọng điểm Quốc gia, khi hoàn thành, cao tốc Bắc – Nam sẽ là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]