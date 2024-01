Nhiều tài xế bị tước bằng, giữ xe vì tiệc tất niên

Tối 31/12, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Đội CSGT-TT - Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tại khu vực gần Sân vận động Mỹ Đình.

Từ khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác triển khai lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo 2 hướng đi.

Trong ca làm việc khoảng 6 tiếng, tổ công tác kiểm tra hàng trăm tài xế điều khiển phương tiện ô tô, xe máy.

Chỉ huy tổ công tác quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải kiên quyết xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cán bộ, chiến sĩ tổ công tác sẽ yêu cầu tài xế đi vào khu vực đo nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra định tính để phát hiện nồng độ cồn rất nhanh nên không gây mất nhiều thời gian của tài xế. Khi phát hiện có nồng độ cồn, tổ công tác sẽ đo định lượng để làm căn cứ xử phạt.

Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của tổ công tác sẽ triển khai từ tối 31/12 đến ngày hôm sau (1/1/2024).

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn hầu hết các tài xế đều chấp hành theo hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, có trường hợp tài xế Nguyễn Ngọc D. (SN 1986) điều khiển ô tô 30F- 311.XX có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và liên tục gây khó dễ cho tổ công tác, tự nhận mình bị "tâm thần".

Sau thời gian dài khi được cán bộ, chiến sĩ giải thích, tài xế chấp hành đo nồng độ cồn cho kết quả 0,645 mg/L khí thở.

Ngoài ra, còn có tài xế khi thấy tổ công tác đã bỏ lại phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, tổ công tác đã yêu cầu trở về chốt để kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả dưới 0,25mg/L khí thở.

Toàn bộ các phương tiện kiểm tra đều được cán bộ, chiến sĩ tổ công tác ghi lại. Trong ca làm việc, tổ công tác phát hiện 10 tài xế xe ô tô và 21 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Nguồn: [Link nguồn]