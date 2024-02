Nhiều dự án Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu "Pháo" bị điểm tên

Nguồn tin Báo Người Lao Động ngày 28-2 cho hay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND TP Nha Trang… phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trong việc thực hiện các dự án, công trình liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Quỹ đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ để thanh toán cho 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa. Ảnh: KỲ NAM

Nhiều dự án được chỉ định

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan.

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn có 11 đơn vị thành viên. Từ tháng 10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất để giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (một phần diện tích sân bay Nha Trang cũ) gồm phân khu 2A, 2 và 3.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn gồm nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỉ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn còn có 2 dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) và khu đô thị Phúc Khánh 2 (xã Diên An, huyện Diên Khánh). Dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 có diện tích gần 14 ha, còn khu đô thị Phúc Khánh 2 diện tích trên 49 ha được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014 và dù đã triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay 2 nơi trên vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bị can Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Gây hậu quả nghiêm trọng

Năm 2004, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn được thành lập, trụ sở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, do Nguyễn Văn Hậu (hay "Hậu Pháo") làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8-2009 và 2010, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời đổi tên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cho đến bây giờ.

Sau 20 năm, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn không chỉ được biết đến là doanh nghiệp có tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc mà còn ở nhiều địa phương khác. Cụ thể, Hậu "Pháo" đã phát triển công ty bằng việc đầu tư, phát triển nhiều dự án bất động sản hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… Đơn cử như dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp làm đường giao thông, đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) có vốn đầu tư 1.559 tỉ đồng. Ngoài ra, từ năm 2009 đến 2019, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn còn tham gia các dự án như chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường diện tích 186,49 ha, vốn đầu tư 2.290 tỉ đồng; khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường có diện tích 30,2 ha, vốn đầu tư 1.668 tỉ đồng..

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan".

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) cùng 4 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can này bị cáo buộc có hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Liên quan các dự án, đất đai tại sân bay Nha Trang cũ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều vi phạm Tháng 6-2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó có 3 dự án BT do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư. Theo Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra còn có một số tồn tại, vi phạm. Những vi phạm có thể kể đến như các dự án BT đã không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng vào khoảng cuối năm 2017; không thực hiện đúng tiêu chí công trình cấp bách để được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013; UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng đồng thời bàn giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (tháng 12-2015) khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng quy định tại điều 53 Luật Đất đai năm 2013…

