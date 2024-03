"Nhiều đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối om, rất nguy hiểm"

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 19 giờ 40 tối 10-3, anh Lê Hoàng Quân (51 tuổi, ở Đắc Lao, Đăk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B- 261.49 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Đi đến km 58 đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) thì xảy ra tai nạn với ô tô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (38 tuổi, ở phường An Hòa, TP Huế) điều khiển. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải 75C-016.91 chạy trước bị nổ lốp nên dừng khẩn cấp. Đúng thời điểm này xe khách 51B- 261.49 chạy phía sau nên bị bất ngờ. Tài xế Quân đánh lái lách được phần đầu nhưng phần đuôi va vào xe tải. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn và chị Cụt Thị Phong (20 tuổi, cùng ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong và nhiều người khác bị thương.