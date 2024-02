Nhiều điểm nối làn cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Ngày 19/2, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát, kiểm tra điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm ba mẹ con quê Thanh Hóa tử vong.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Ngô Văn Đoán, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.5, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết kể từ khi tiếp quản cao tốc, đơn vị thường xuyên duy tu, bảo dưỡng theo quy định. Các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được đơn vị quản lý phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời.

Tuy nhiên, ông Đoán kiến nghị trên tuyến có các điểm trước dải phân cách từ bốn làn về hai làn còn bất cập, các cơ quan nghiên cứu có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.

Thiếu tá Dương Xuân Đạt, Phó đội trưởng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT nói hồi đầu năm 2023, sau khi khảo sát cao tốc Cam Lộ -La Sơn, đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh một số điểm nối làn trên tuyến. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh không thực hiện với lý do các điểm nối từ hai lên bốn làn và ngược lại đã được các nhà thầu thi công hoàn chỉnh, thi công theo thiết kế đã được duyệt.

"Chúng tôi đã kiến nghị ngay từ đầu và Bộ Công an cũng có công văn ngày 15/2/2023 gửi Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, đơn vị cũng đề nghị bổ sung cọc tiêu mềm tại các vạch đoạn chuyển từ hai thành bốn làn xe, sơn trắng vạch đỏ cảnh báo để hạn chế tai nạn giao thông", thiếu tá Đạt nói.

Phó đội trưởng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng cho rằng, trên tuyến đường cao tốc phải có đèn chiếu sáng tại các điểm đầu, nút giao lên xuống. Tuy nhiên, đến nay trên tuyến mới chỉ có điểm đầu ở Cam Lộ, Quảng Trị có đèn chiếu sáng, các nút giao ra vào cao tốc còn lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vạn An

Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống báo hiệu đường bộ đầy đủ, đúng quy định, đoạn cao tốc xảy ra tai nạn có mặt đường êm thuận tại vị trí xảy ra vụ tai nạn làm ba người chết.

Về tốc độ phương tiện, xe Ford 7 chỗ không có thông tin dữ liệu giám sát hành trình. Xe đầu kéo biển Tiền Giang là xe đầu tiên va chạm xe 7 chỗ chạy cùng chiều, tốc độ 65 km/h; xe tải biển Tiền Giang đối đầu xe 7 chỗ, tốc độ 64 km/h; xe đầu kéo biển TP HCM đâm vào xe tải, không có dữ liệu giám sát hành trình.

Về phía chủ đầu tư tuyến đường, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định các điểm cho phép vượt trên cao tốc đều có biển cảnh báo đầy đủ.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, do hạn chế nguồn vốn đầu tư nên dự án được phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường 12m. Các hạng mục như trạm dừng nghỉ, trung tâm điều hành giao thông, hệ thống camera chưa được đầu tư. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng bốn làn xe toàn tuyến theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc, có làn dừng khẩn cấp, hệ thống an toàn giao thông. Khi đó, các hạng mục an toàn giao thông sẽ được xây dựng đồng bộ.

Theo thiết kế giai đoạn 1, ngoài các đoạn hai làn xe, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 9 đoạn bốn làn hoàn chỉnh dài 12,9 km; 18 đoạn khác cũng đã mở rộng nền, song mặt đường chưa hoàn chỉnh với chiều dài khoảng 13 km. Mỗi đoạn hoàn chỉnh bốn làn xe khoảng 1,5 km, các đoạn cách nhau khoảng 10 km.

Đoạn bốn làn được thiết kế theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh, vì vậy có làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ bốn làn khi chuyển tiếp về hai làn được thiết kế vuốt nối theo QCVN 41: 2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Trên mặt đường có các vạch sơn, mũi tên báo hiệu, biển báo hiệu đường thắt hẹp cách điểm kết thúc đường đôi (hết dải phân cách giữa) 150 m.

Nhiều tài xế vượt ẩu đoạn đường cấm vượt trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Theo đại diện Ban quản lý dự án, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện đi trên cao tốc gia tăng. Do tuyến cao tốc này chưa thu phí nên thu hút nhiều phương tiện lưu thông thay vì đi trên quốc lộ 1. Tình trạng xe vi phạm tốc độ, khoảng cách khá phổ biến.

"Do thiết kế đường hai làn xe nên tốc độ tối đa cho phép 60 km/h có thể gây ức chế cho một số lái xe muốn đi nhanh, dễ phóng nhanh vượt ẩu", vị này nhận xét.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Ngọc Thông, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết tài xế Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú Kon Tum), người điều khiển ôtô Ford 7 chỗ đã bị khởi tố, có bằng lái B2 song "lâu lâu mới lái xe".

Ghi nhận ý kiến trên, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, việc mở rộng cao tốc là rất cấp thiết, cần được kiến nghị sớm. "Mở rộng một thành hai làn mỗi chiều sẽ phải đầu tư nhiều tiền nhưng nếu là nhu cầu cấp bách thì sẽ được ưu tiên. Kế hoạch không có trong diện đầu tư trung hạn nhưng sắp tới có thể đưa vào", ông Minh nói.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cũng lưu ý các đơn vị kiểm tra người ngồi trên xe 7 chỗ có thắt dây an toàn hay không, bởi nội dung này cần được đưa vào các tài liệu an toàn để cảnh báo người dân khi đi trên cao tốc.

Sáng 18/2, tại vị trí chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe Ford 7 chỗ vượt phải sai quy định, va vào đầu xe container, sau đó gây tai nạn liên hoàn cho một xe tải và hai xe container khác. Hậu quả ba mẹ con trên xe 7 chỗ tử nạn. Trước đó, cao tốc này từng xảy ra nhiều tai nạn.

Tháng 10/2023, trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2021 và các tuyến cao tốc khác, Bộ Công an cảnh báo có 7 đoạn, tuyến chưa bảo đảm an toàn, xảy ra nhiều va chạm, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác. Trong đó tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan chỉ có hai làn xe, chưa đạt chuẩn cao tốc.

