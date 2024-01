Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, tông vào quán cắt tóc làm 4 người thương vong

Ngày 8-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo công an, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy không làm chủ tay lái, tự ngã, lấn sang phần đường của xe ôtô. Tài xế điều khiển xe ôtô vì tránh va chạm với xe máy nên đã đánh lái sang phải dẫn đến lao vào một quán làm tóc bên đường.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế ôtô, công an cho biết tài xế ôtô không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 phút 7-1, tại đường liên xã Việt Lập-Liên Chung thuộc địa phận thôn Đông Am Vàng (xã Việt Lập, huyện Tân Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô BKS 90C-026.xx do tài xế Trần Văn M. (SN 1980; trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển với xe máy đi ngược chiều còn lại do anh Đồng Văn C. (SN 1992; trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên) điều khiển.

Sau va chạm với xe máy, xe ôtô 90C-026.xx tiếp tục lao vào một quán làm tóc bên đường.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ và 3 người bị thương. Các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng.

