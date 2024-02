Người đẹp doanh nhân với hơn 50 công ty "ma" trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Song, người đẹp này cũng gây "sốt" khi thành lập hơn 50 công ty "ma" để hỗ trợ cô ruột trong quá trình gây án. Qua điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, do có mối quan hệ thân tín nên bị can Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thinh Phát, Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Công ty Tanifood, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria và Công ty cổ phần Eurasia Concept.

Trương Huệ Vân thời điểm chưa bị bắt.

Các chức vụ mà Vân tham gia, gồm: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria. Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên làm việc tại Tập đoàn Vạn Thinh Phát từ năm 2009, được giao nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong các Công ty Diamond Capital, Công ty Alpha King, trong đó Nguyên làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Vân.

Vào năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp. Tiếp đó, Trương Mỹ Lan giao cho Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần) và Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ năm 2020, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty "ma", thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood. Các bị can tạo lập được hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ Ngân hàng SCB để sử dụng cho các mục đích của Trương Mỹ Lan và Vân. Do đó, Vân đã chỉ đạo Long và Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty "ma", phối hợp với Dung và nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định.

Về Nguyễn Phi Long, bị can này cũng khai đã phối hợp với Ngân hàng SCB lập 105 hồ sơ vay vốn khống nhằm lấy tiền phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cá nhân Trương Mỹ Lan và Vân. Để vay vốn tại SCB, dưới sự chỉ đạo của Vân, Long phối hợp cùng Dung cùng lên kế hoạch lập hồ sơ khống. Sau đó, Long yêu cầu Nguyên vận động các nhân viên trong công ty đứng tên thành lập 26 công ty "ma". Đồng thời, nhóm của Lê Văn Nhân chuyển cho Long 26 công ty khác để lập hồ sơ vay khống tại Ngân hàng SCB. Để nhóm của Nhân đồng ý đứng tên các công ty vay vốn, Long đã đứng ra ký thỏa thuận trả nợ cho các công ty này.

Long thừa nhận, việc lập các công ty "ma" theo chỉ đạo của Vân để vay vốn tại Ngân hàng SCB như trên là trái quy định pháp luật. Cả Long và Nguyên khai thêm, các công ty "ma" được lập ra không có hoạt động kinh doanh thật. Số tiền "rút ruột" tại Ngân hàng SCB bằng thủ đoạn lập hồ sơ khống đều được chuyển lại cho nhân viên của Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo từ Vân.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đánh giá, Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập 4 công ty có hoạt động thật và 52 công ty "ma", tạo lập 155 khoản vay khống để Lan và Vân rút tiền từ Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834.305.475.880 đồng (gồm, dư nợ gốc 2.809.042.375.904 đồng và dư nợ lãi 25.263.099.976 đồng).

Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng (dư nợ gốc từ ngày 9/11/2020 đến 7/10/2022 là 2.809.042.375.904 đồng, giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 1.720.801.785.949 đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25,2 tỷ đồng.

