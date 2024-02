Người đàn ông lôi chai rượu thuốc ra khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp đầu xuân năm mới, Phòng CSGT Hà Nội liên tục lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, từ đó giúp nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông. Ghi nhận từ 13 giờ đến 15 giờ cùng ngày 16-2, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Lò Đúc - Yec Xanh, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CSGT đã dừng nhiều phương tiện xe máy, ô tô để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Việc kiểm tra nồng độ cồn không phân biệt giới tính, độ tuổi.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho hay, ngoài việc bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát còn kiểm tra, xử lý các hành vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, nhằm phòng ngừa tai nạn.

Theo số liệu của Công an Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023. Trong dịp Tết vừa qua, Công an Hà Nội đã tổ chức 14 tổ công tác 141 và 22 đội công tác thành lập các tổ kiểm tra, cùng với công an các quận/huyện vào cuộc kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn.

Tại chốt kiểm tra hôm nay, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, tổ công tác phát hiện xe máy do ông TVB (quận Hai Bà Trưng) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ông B thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem, liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông B chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông B vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg/ lít khí thở. Với mức vi phạm trên, ông B sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 7 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Sau ít phút, tổ công tác yêu cầu ông KVD (quê Hà Nam) dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện người này vi phạm 0,036mg/ lít khí thở. Ông D cho biết vào sáng cùng ngày ông có uống vài chén rượu, tới chiều thì bị kiểm tra nồng độ cồn.

Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị CSGT lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia, không lái xe".

Nguồn: [Link nguồn]