Người đàn ông bị đột quỵ sáng Mùng 2 Tết được CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời

"Thật may mắn gia đình chúng tôi đã gặp được các anh Công an, nhờ các anh giúp đỡ nên bố tôi đã được cấp cứu kịp thời". Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Huệ, con dâu ông Phạm Văn Sứng (SN 1969, trú phường 12, TP Vũng Tàu), bệnh nhân đột quỵ được Tổ tuần tra lưu động số 1 -Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu.