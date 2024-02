Người dân “đội mưa” đến Đền Trần trước giờ khai ấn

Theo ghi nhận của PV, từ trưa 23/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), dù trời mưa nhưng rất đông người dân đổ về Đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, làm lễ, dâng hương trước giờ khai ấn.

Theo ban tổ chức, lễ hội khai ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024. Trong đó, nghi thức khai ấn sẽ diễn ra trong đêm 14, lễ phát ấn lúc 5h ngày 15 tháng Giêng. Đây là một lễ hội truyền thống, thu hút rất đông du khách thập phương tới dâng hương, cầu may mắn dịp đầu năm.

Mặc dù trời mưa, nhưng người dân, du khách thập phương nô nức đổ về để dâng hương, xin lộc, cầu sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.

Người dân chuẩn bị lễ trong sân Thiên Trường.

Rất đông con cháu họ Trần mọi miền tổ quốc về dâng lễ.

Người dân “đội mưa” cầu bình an và tài lộc trong năm mới.

Người dân chen nhau trong đền để làm lễ.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần, Công an thành phố Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng này được chia thành 5 vòng. Trong đó, 4 vòng tại khu vực Đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ, cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn và lực lượng công an kiểm soát, nắm chắc tình hình nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng thời điểm đông người để trộm cắp tiền, tài sản của du khách.

Khu vực cổng Đền Trần được trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]