Nghị lực của đại úy bị mất 2 chân khi bắt "cát tặc"

Được tỉnh tặng bằng khen Khuya 23-11-2023, tổ công tác của Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thực hiện tuần tra trên tuyến sông Hậu, trong đó có Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Khi đến thủy phận thuộc xã Lục Sĩ Thành, tổ công tác phát hiện hai người đi trên ghe gỗ có dấu hiệu đang khai thác cát trái phép. Mặc dù tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển ghe gỗ không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác nổ súng chỉ thiên nhưng những người trên ghe gỗ vẫn cho ghe chạy với tốc độ cao và đã va chạm với phương tiện của tổ công tác khiến bốn cán bộ rơi xuống sông. Một cán bộ leo lên được ghe gỗ và yêu cầu quay ghe để tiếp cứu đồng đội. Sau khi mọi người lên được ghe gỗ thì phát hiện còn thiếu Đại úy Ngôi nên tri hô. Nghe tiếng gọi, Đại úy Ngôi lúc này đang bám vào bánh lái ghe gỗ liền lên tiếng và được mọi người đưa lên ghe trong tình trạng hai chân đứt lìa do bị chân vịt ghe gỗ chém. Đại úy Ngôi được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương của Đại úy Ngôi quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và phần chân trái đến trên gối. Sau đó, tập thể Công an huyện Trà Ôn và Đại úy Ngôi được chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen.