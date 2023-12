Ngày làm việc cuối năm, nút giao cửa ngõ TP.HCM kẹt xe từ chiều đến tối

Từ 14h chiều 29/12, dòng xe từ các hướng đổ dồn về nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức mỗi lúc một đông khiến khu vực này bị kẹt xe kéo dài đến tối.

Các hướng xe qua nút giao này bao gồm từ đường Võ Nguyên Giáp, hướng cảng Cát Lái, trung tâm thành phố tới đường Mai Chí Thọ; cao tốc, đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; đường Nguyễn Thị Định, Lương Định Của đều ken đặc xe cộ dừng chờ đèn tín hiệu, phải “lết” từng chút một.

Trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, ô tô, container, xe khách… hướng từ Đồng Nai về nút giao An Phú xếp thành hai hàng kéo dài gần 3km.

Dòng xe nhích từng chút một qua cầu vượt cao tốc giao với đường Đỗ Xuân Hợp, cách nút giao hơn 2km.

Trưa cùng ngày, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng đi Đồng Nai, vào nút giao An Phú cũng bị ùn ứ kéo dài do sự cố tai nạn, cộng với lượng xe tăng cao do người dân nghỉ lễ sớm.

“Từ Phan Thiết về TP.HCM đón khách đi chơi lễ, khi quãng đường cách nút giao khoảng 3km thì phải chững lại không thể di chuyển được. Sau đó cứ nhích từng chút một theo dòng xe gần 1 giờ mới tới gần đèn tín hiệu nút giao thông này”, anh Bùi Đức Huy, tài xế xe khách cho hay.

Nhiều xe cứu thương vừa hú còi inh ỏi vừa chạy vào làn đường xe máy trên cao tốc để vượt lên phía trước. Số xe cứu thương khác hú còi liên tục để xin đường qua nút giao nhưng cũng bị tắc lại, di chuyển khó khăn do xe cộ đông đúc phía trước.

Ô tô từ đường Nguyễn Thị Định, song hành cao tốc phải cua vòng vào làn cao tốc để vào trung tâm thành phố, dòng xe tăng thêm khiến đoạn gần nút giao trở nên đông đúc.

Thời điểm ngày cuối năm, ngoài người dân đi chơi lễ sớm, các công ty cũng vận chuyển hàng hoá qua lại các cảng, kho… trước khi nghỉ Tết dương lịch đi qua nút giao An Phú khiến khu vực này bị ùn tắc hơn. Trên đường Mai Chí Thọ, dòng xe container phải xếp hàng dài ở cả hai hướng của nút giao.

Ô tô, xe máy từ các hướng đổ dồn về nút giao, dừng ken đặc kéo dài chờ đèn tín hiệu, đặc biệt vào giờ cao điểm. “Nút giao này vốn đã ùn tắc rồi, khi rào chắn thi công các hạng mục công trình thì trở nên nghiêm trọng, phức tạp và kéo dài hơn”, một bảo vệ chung cư bên nút giao thông An Phú cho biết.

Các phương tiện đi vào cao tốc để hướng về đường nút giao Vành đai 2 cũng bị dồn lại sau khi thoát khỏi nút giao thông này. Trong khi đó, ô tô đi vào đường song hành cao tốc về trung tâm thành phố cũng bị chôn chân tại đây.

Nút giao thông An Phú xuất hiện nhiều rào chắn khiến mặt đường lưu thông, hướng di chuyển đảo lộn, làm tình trạng giao thông trở nên phức tạp hơn.

Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong phải căng mình từ đầu giờ chiều đến tối ngày cuối năm để điều tiết, phân luồng xe cộ nhưng vẫn chưa giải quyết được kẹt xe.

Vào giờ cao điểm, lưu lượng xe cộ di chuyển qua nút giao ngày càng đông, giao thông nhiều khu vực giao cắt trở nên hỗn loạn hơn.

Đến 18h, giao thông khu vực này bị ùn tắc nặng hơn, kéo dài trên nhiều tuyến đường.

Nguồn: [Link nguồn]