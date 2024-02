Nắng nóng đến sớm, mùa hè năm nay có thể sẽ gay gắt hơn mọi năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 1/2024, nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 1-1,5 độ C, có nơi cao hơn; các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Nắng nóng xuất hiện sớm ở Nam Bộ và Bắc Bộ trong đầu năm 2024. Ảnh minh họa

Ngay trong tháng 1 và đầu tháng 2/2024, nắng nóng đã xuất hiện cục bộ tại khu vực miền Đông Nam Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ.

Một số nơi đã xuất hiện giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ như tại: Trà Vinh 34,3 độ C ngày 9/1/2024 (vượt mốc 33,9 độ C năm 2017); Bình Thuận 33,5 độ C ngày 10/1/2024 (vượt mốc 33 độ C năm 2020); Lạng Sơn 32 độ C ngày 19/1/2024 (vượt mốc 31 độ C năm 1969).

Tính xa hơn, trong tháng 12/2023, rất nhiều nơi tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng nhận định, hiện tượng thời tiết El Nino (pha nóng) vẫn sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3/2024. Từ tháng 4-5/2024, El Nino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính (Enso).

Trong khoảng thời gian này, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2024, tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với TBNN.

Đặc biệt, giai đoạn được xem là chính hè (tháng 6-8), hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo một mùa hè nắng nóng khốc liệt và một năm thiên tai sẽ diễn biến khó lường.

Tại Việt Nam, năm 2023, cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc đã cao hơn 1,09 độ C so với TBNN và được ghi nhận là năm có mức nhiệt độ cao thứ hai trong chuỗi số liệu quan trắc (năm 2019 là năm có nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm là 1,21 độ C).

Đáng chú ý, hầu hết các tháng trong năm đều quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, đặc biệt các tháng 5 và 6/2023.

Năm 2023 đã xuất hiện 20 đợt nắng nóng và là năm xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng nhất trong 6 năm qua, nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm.

Ngày 7/5/2023, tại Tương Dương (Nghệ An) đã quan trắc được nhiệt độ lên tới 44,2 độ C, là nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong lịch sử khí tượng Việt Nam, vượt qua kỷ lục 43,4 độ C thiết lập tại Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 20/4/2019.

