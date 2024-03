Nắng ấm vừa mới xuất hiện, miền Bắc lại sắp chuyển mưa rét

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau nhiều ngày âm u, nồm ẩm thì hôm nay (5/3), hầu hết các tỉnh Bắc Bộ đã có nắng ấm. Trong đó, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng cục bộ 35 độ C.

Dự báo, ngày mai (6/3), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm vẫn có sương mù và mưa, mưa nhỏ vài nơi (nhất là ở khu vực đồng bằng và ven biển); trưa, chiều giảm mây, hửng nắng.

Tuy nhiên, kiểu thời tiết ấy sẽ kết thúc từ chiều tối mai khi một khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ; từ tối và đêm 6/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Trên đất liền, từ đêm 6/3 và ngày 7/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, đôi lúc có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ ngày mai (6/3) thời tiết cũng phổ biến có nắng; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; từ ngày 7/3, ảnh hưởng của không khí lạnh nên nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới chủ đạo là nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi hơn 37 độ C.

Trên biển, từ chiều tối 6/3, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Từ đêm 6/3 khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

