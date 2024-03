Nam sinh Bắc Ninh trả lại hơn 600 triệu đồng cho người đánh rơi

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, ngày 12/3, em Nguyễn Bá Biền là học sinh lớp 12A7, trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Yên Phong) trên đường đi học về qua địa phận thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa có nhặt được 1 chiếc cặp vải đen, bên trong có 635 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân mang tên Nguyễn Duy T. Ngay sau đó, em Biền đã trình báo với Công an xã Trung Nghĩa để trả lại người đánh rơi.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công an xã Trung Nghĩa cho biết thêm, Công an xã Trung Nghĩa nhanh chóng tiến hành xác minh người bị mất tài sản theo trình báo của em Biền. Đó là anh Nguyễn Duy T (trú ở xã Trung Nghĩa). Đồng thời, Công an xã Trung Nghĩa tham mưu Đảng ủy, UBND xã Trung Nghĩa và đoàn thể trả lại tài sản cho anh Nguyễn Duy T và kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời khen thưởng em Biền để lan tỏa gương người tốt, việc tốt.

Em Nguyễn Bá Biền (bên trái) trả lại hơn 600 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, em Nguyễn Bá Biền cho biết, lúc nhặt được số tiền lớn như vậy, em đã đặt mình vào hoàn cảnh của người mất tiền bị ảnh hưởng đến cuộc sống nên em mong muốn sớm trả lại tài sản cho người đánh rơi.

“Bố mẹ em làm ruộng, kinh tế gia đình đủ ăn. Trả lại được tiền cho người bị mất, em cảm thấy vui và nhận được sự phấn khởi từ người bị mất”, Biền cho hay

Chị Nguyễn Thu Hà – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ, việc em Biền trả lại số tiền lớn cho người bị mất là một hành động đáng tự hào và việc làm tiêu biểu của đoàn viên trong trường. Đây là một việc làm tốt rất đáng tuyên dương để lan tỏa đến nhiều người cùng làm việc có ích.

