Miền Bắc sắp hứng rét đậm, rét hại diện rộng, có nơi xuống dưới 0 độ C

Không khí lạnh rất mạnh tràn về khiến miền Bắc có thể xuất hiện băng giá hoặc mưa tuyết. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 20/1 sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ảnh hưởng ban đầu, nhiệt độ chưa giảm sâu; sang ngày 21/1 không khí lạnh sẽ duy trì.

Tiếp đến ngày 22/1, không khí lạnh sẽ tăng cường rất mạnh và tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Vì vậy, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi.

Thời điểm rét nhất của đợt này là khoảng ngày 22 - 23/1 khi có đợt không khí lạnh bổ sung. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du xuống dưới 7 độ C, vùng núi có thể xuống dưới 3 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ C.

Giai đoạn từ đêm 20/1 đến ngày 22/1, tại khu vực Bắc Bộ có thể có mưa rào, mưa rào nhẹ kèm theo dông. Đặc điểm của đợt mưa lần này có thể lan sang các khu vực Tây Bắc Bộ. Sau đó, mưa sẽ lan dần ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Các nơi khác ở Trung Bộ có mưa, trời chuyển rét nhưng nhiệt độ không thấp như các tỉnh Bắc Bộ.

Với mức nhiệt xuống thấp, có nơi từ âm đến 3 độ C kèm theo mưa và độ ẩm cao, các vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Với khu vực trên biển, cảnh báo khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]