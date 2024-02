Miền Bắc sắp hết nồm ẩm, gần Tết Nguyên đán 2024 trời chuyển rét

Nồm ẩm kéo dài nhiều ngày qua ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu biến tính, mang hơi ẩm từ biển vào gây hiện tượng mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù ở các tỉnh Bắc Bộ. Trời luôn ở trạng thái nồm ẩm tạo cảm giác nhớp nhúa, khó chịu.

Dự báo, kiểu thời tiết trên sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 7/2 ở Bắc Bộ. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn diễn ra chủ yếu về đêm và sáng, trưa chiều trời có nắng nên cảm giác nồm ẩm sẽ giảm dần; riêng khu vực đồng bằng, trong đó có Hà Nội khả năng xuất hiện nắng là không cao.

Từ ngày 8-9/2 (từ 29 tháng Chạp), một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống Bắc Bộ, mưa có thể diễn ra trong ngày đầu nhưng sau đó trời chuyển rét, hanh khô.

Tình trạng nồm ẩm, mưa phùn sẽ kết thúc. Tuy nhiên, miền Bắc sẽ duy trì rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại kéo dài đến 13/2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ có thể xuống 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ nay (3/2) đến ngày 8/2, ở phía Bắc cũng có nơi mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng; các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Từ 9-13/2 (tức từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa, tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ là chính; Nam Trung Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chủ đạo là nắng từ nay đến những ngày Tết Nguyên Đán, ít khả năng xuất hiện mưa. Ban ngày trời nắng nhất là khu vực Nam Bộ, có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C.

