Miền Bắc bao giờ hửng nắng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua thời kỳ nồm ẩm kéo dài do ảnh hưởng liên tục của các khối không khí lạnh lệch Đông mang theo nhiều hơi ẩm.

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (29/2), do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ phương Bắc, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm kéo dài đến khoảng ngày 2/3.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến 2/3, miền Bắc tiếp tục rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong đó, đêm nay và ngày mai (1/3), nhiệt độ thấp nhất vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ C, trung du và đồng bằng từ 11-13 độ C, Bắc Trung Bộ từ 14-16 độ C.

Miền Bắc có thể hửng nắng, khô ráo vào đầu tuần tới.

Đêm 1/3 và ngày 2/3, nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, trung du và đồng bằng từ 10-12 độ C, Bắc Trung Bộ từ 13-16 độ C.

Sang ngày 3/3, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần 2-3 độ C. Từ 4-5/3, cơ quan khí tượng nhận định, nền nhiệt sẽ tăng mạnh, buổi sáng trời có sương mù, mưa phùn nhưng trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất miền Bắc có thể đạt 28-30 độ C, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, từ nay đến 2/3, trời rét, có mưa nhỏ. Từ 3/3, nền nhiệt tăng nhẹ. Từ 4-5/3, khu vực này sẽ tăng nhiệt mạnh, trời nắng.

Khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa từ gần sáng 1-3/3, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời se lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 4-5/3, khu vực này có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]