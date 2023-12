Máy bay Vietnam Airlines bị rạn nứt kính buồng lái đã về tới Hà Nội

Trước đó, cùng ngày, báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin một chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay Narita (Tokyo) trong tình trạng rạn nứt cửa kính buồng lái.

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines bị rạn nứt kính buồng lái, tại sân bay Narita, TP Tokyo, Nhật Bản ngày 26-12. Ảnh: Mainichi

Chiếc máy bay xuất phát từ TP HCM đi Narita vào ngày 26-12. Khi đang bay ở độ cao 12.300 m, cách đảo Tokunoshima (tỉnh Kagoshima) khoảng 50 km về phía đông, kính cửa sổ buồng lái bị rạn nứt.

Tờ Mainichi cũng dẫn lời Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết máy bay tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống sân bay Narita lúc 13 giờ 31 (giờ Nhật Bản). 94 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn.

Sau khi máy bay hạ cánh, đường băng sân bay đã đóng cửa trong 3 phút để kiểm tra an toàn và không phát hiện bất thường.

Xác nhận sự việc trên, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết nguyên nhân sơ bộ là do trên đường bay có gió mạnh dẫn đến nứt bề mặt kính buồng lái mà không nứt cả tấm. Sự cố được đánh giá không nghiêm trọng nhưng kính vẫn được tiến hành thay ở Nhật Bản.

Được biết, kính máy bay có nhiều lớp, được chế tạo từ vật liệu nhẹ, siêu cứng, siêu chịu lực.

Theo báo cáo của hãng hàng không, kính máy bay nứt vỡ không phải do va đập từ bên ngoài. Cục Hàng không Việt Nam xếp loại sự cố này là sự cố "nguy cơ uy hiếp an toàn" (Mức D).

Các mức sự cố hàng không theo quy định tại Việt Nam gồm: Mức A - Tai nạn hàng không; mức B - sự cố nghiêm trọng; mức C - sự cố uy hiếp an toàn cao; mức D - sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn và mức E - các vụ việc không uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không nhưng có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại sân bay.

Nguồn: [Link nguồn]