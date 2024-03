Mãn nhãn màn biểu diễn của Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăm sóc và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giống ngựa được lựa chọn làm kỵ binh có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, có thể tác chiến, vận chuyển vũ khí, quân trang, quân lương, cứu nạn cứu hộ ở các địa bàn địa hình phức tạp, vùng sâu vùng xa mà các phương tiện ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng không thể cơ động được; tổ chức tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh, trật tự tại các thành phố, điểm du lịch,… Trải qua hơn 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật, dưới sự điểu khiển của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng 2 tay. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải có tinh thần dũng cảm, thường xuyên luyện tập mới có thể vừa điều khiển ngựa vừa sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khi ngồi trên lưng ngựa, là động tác cơ bản đầu tiên để huấn luyện các nội dung kỹ, chiến thuật chiến đấu.

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh thực hiện thao tác sử dụng súng AK trên lưng ngựa.

Điều khiển ngựa chạy đại ở tốc độ cao.

Kỹ thuật điều khiển ngựa nằm. Đây là kỹ thuật khó, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ chiến sỹ và ngựa nghiệp vụ. Nội dung huấn luyện này được áp dụng vào quá trình thực tiễn chiến đấu, lực lượng Kỵ binh triển khai đội hình, điều khiển ngựa nằm, phục kích, đánh bắt đối tượng trên các địa bàn rừng núi, có ít vật che khuất.

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa.

Chương trình biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an nằm trong chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác” nhân kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

