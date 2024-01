Lý do không xử hình sự Thúy Kiều và 3 người khác vụ người mẫu Ngọc Trinh

Hiện hai bị can Ngọc Trinh và Đông vẫn đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa - Công an TP.HCM. Hai bị can được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.