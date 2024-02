Lỡ chuyến xe khách vì ăn cơm, gọi đường dây nóng cầu cứu giám đốc công an

Ngày 17-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, số điện thoại đường dây nóng 0919.69.75.75 của Giám đốc Công an tỉnh sau một tháng công bố đã nhận được rất nhiều thông tin có giá trị liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND).

Bắt đối tượng trộm xe máy tại Hương Trà sau khi công an nhận được thông tin từ đường dây nóng.

Cụ thể, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên, thăm hỏi, phản ảnh tình hình liên quan ANTT. Trong đó, 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự, 13 tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự, 10 tin liên quan ma túy, 6 tin liên quan môi trường,…

Nhiều thông tin đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và người dân trong việc cùng lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

Trong quá trình tiếp nhận thông tin, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc "Đường dây nóng" trực 24/24 giờ tham mưu, phối hợp công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ người dân.

Điển hình như ngay khi tiếp nhận tin thông qua đường dân nóng của người dân phản ảnh về các đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án, phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn (SN 1976; trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cầm đầu cùng 10 đối tượng khác có hành vi đánh bạc, tạm giữ 50 triệu đồng.

Cũng qua đường dây nóng nhận tin báo của một người dân ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, do sở hở bị kẻ gian cạy cốp xe lấy mất ba triệu đồng, Công an thị xã Hương Trà khẩn trương vào cuộc bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân...

Cảm động hơn là anh Nguyễn Định Chính do sơ suất trong lúc xuống xe khách để ăn trưa tại tỉnh Hà Tĩnh đã bị lỡ chuyến, trong khi hành lý và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng còn ở trên xe. Qua tiếp nhận thông tin của anh từ "Đường dây nóng" của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT Công an TThừa Thiên - Huế trên Quốc lộ 1 phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, hướng dẫn liên lạc với nhà xe để lấy lại hành lý.

Chia sẻ với báo chí tại buổi gặp mặt cuối năm 2023, ông Tuấn cho biết số điện thoại 0919.69.75.75 kết nối 3 nền tảng mạng xã hội là Zalo, Viber, WhatsApp trên cả điện thoại di động và máy tính của Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Khi người dân điện, trong trường hợp ông Tuấn không thể nghe máy thì sẽ nhắn tin lại hoặc chỉ huy Phòng Tham mưu nghe máy.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng nghe người dân phản ánh được càng nhiều thì càng tốt.

"Thực tế làm nhiều chắc chắn có những cái chưa chuẩn, chưa đúng. Mình cũng vậy và anh em cũng vậy nên quan trọng nghe được để điều chỉnh, để sửa. Vậy nên đường dây nóng vừa tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự và cả tin liên quan đến công tác xây dựng lực lượng ngành công an" – ông Tuấn chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]