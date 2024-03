Lật thuyền thúng, một ngư dân Quảng Nam trôi dạt 28 giờ trên biển

Chiều 7-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ GTVT) cho biết tàu SAR 412 vừa cứu nạn thành công một ngư dân người Quảng Nam bị trôi dạt trên biển.

Tiếp cận, đưa ngư dân Hoàng Minh Nhơn lên tàu SAR 412

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng 4-3, trong khi đang làm việc tại ngư trường trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Hoàng Minh Nhơn (SN 1998, ngụ Thăng Bình, Quảng Nam) thuộc tàu QNa 94916 TS bị lật thuyền thúng rơi xuống biển và mất tích.

Lúc này, tàu QNa 94916 TS cùng các tàu thuộc tổ đội đã nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến 11 giờ ngày 5-3, các tàu tìm thấy ngư dân Hoàng Minh Nhơn trong tình trạng suy yếu sau 28 giờ trôi dạt trên biển trong thời tiết lạnh.

Đến 7 giờ 30 ngày 6-3, ngư dân Nhơn tiếp tục bị suy yếu nghiêm trọng kèm các triệu chứng khó thở, đau ngực rồi bất tỉnh. Lúc này, thuyền trưởng tàu QNa 94916 TS đã liên lạc về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo tình hình khẩn, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ. Vị trí tàu QNa 94916 TS lúc này cách đảo Bom Bay khoảng 117 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu về bờ, đồng thời phối hợp với Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng để tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân.

Theo chẩn đoán ban đầu, ngư dân Hoàng Minh Nhơn bị suy hô hấp nghiêm trọng, mất thân nhiệt, thân thể có nhiều dấu vết của chấn thương do va đập, nghi nội chấn thương. Tình trạng ngư dân này hết sức nguy kịch do đã mất tri giác, hôn mê do suy hô hấp, không ăn uống được, có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời.

Đến chiều 7-3, ngư dân Nhơn được đưa về đất liền an toàn, tiếp tục điều trị tại TP Đà Nẵng

Trước tình hình cấp bách, lúc 12 giờ 40 cùng ngày, tàu SAR 412 đã được triển khai khẩn trương đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn ngư dân tàu QNa 94916 TS. Thực hiện nhiệm vụ cùng tàu SAR 412 có ê kíp gồm 2 bác sĩ cùng các trang thiết bị của Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 1 giờ 18 ngày 7-3, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng đội ngũ y bác sĩ tiếp cận tàu QNa 94916 TS và nhanh chóng cấp cứu tại chỗ.

Sau khi trải qua ca cấp cứu, ngư dân nêu trên tiếp tục được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ.

Lúc 13 giờ 48 cùng ngày, anh Hoàng Minh Nhơn đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển bệnh nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị.

