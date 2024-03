Lâm Đồng: Khống chế nam thanh niên lao vào xe ô tô đòi tự tử

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h28 ngày 16/3, trên QL20 đoạn qua thôn Nông Trường, xã Liên Đầm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tập lái đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ thành phố Bảo Lộc đi thành phố Đà Lạt.

Thời điểm này, xe tập lái do học viên điều khiển dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy lái đang lưu thông, bất ngờ phát hiện người đàn ông từ lề đường chạy ra lao thẳng vào đầu xe. Trong lúc học viên hoảng sợ, giáo viên dạy lái (ngồi ở ghế phụ) đã bình tĩnh, kịp thời đạp phanh cho xe dừng lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chốt đèo Phú Hiệp (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an xã Liên Đầm (huyện Di Linh) đã có mặt phối hợp đưa nam thanh niên về trụ sở Công an xã Liên Đầm để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, giáo viên dạy lái cùng học viên xuống xe kiểm tra phát hiện nam thanh niên nằm ngay dưới gầm đầu xe ô tô. Rất may người này không bị thương.

Sau khi được đưa vào lề đường, nam thanh niên tiếp tục vùng vẫy với ý định lao vào đầu những xe ô tô khác đang lưu thông trên QL20.

Biết được người này có ý định muốn tự tử, nhiều người đi đường buộc phải khống chế người đàn ông; đồng thời, gọi điện trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt đèo Phú Hiệp (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an xã Liên Đầm (huyện Di Linh) đã có mặt, phối hợp đưa người đàn ông nói trên về trụ sở Công an xã Liên Đầm để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo xác định ban đầu, nam thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số ngụ tại thôn 3, xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh), nhưng chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 1 chiếc xe máy hiệu Exciter được xác định là của nam thanh niên này.

Đến 20h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm cách liên hệ với gia đình người đàn ông để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân.

