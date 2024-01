Kiên Giang khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa.

Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công được khởi công xây dựng ngày 17/5/2023 tại khu rừng tràm Bang Biện Phú (huyện Vĩnh Thuận), diện tích hơn 4ha. Công trình do Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư khởi xướng phát thảo và vận động các doanh nghiệp tài trợ, thi công.

Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ khánh thành. Ảnh: PV.

Công trình chính của Khu chứng tích là đền thờ các anh hùng liệt sĩ, Bác Hồ, được bài trí trang trọng. Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng cao lớn, mang biểu tượng “Miền Nam trong trái tim tôi” được đặt trang nghiêm trong khuôn viên của công trình.

Trong chiến tranh, rừng tràm Bang Biện Phú là nơi địch bắt bớ, giam cầm và giết hại dã man nhiều chiến sĩ cách mạng. Tháng 2/1955, Ngô Đình Diệm thành lập Đặc khu An Phước và quận An Phước. Để đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân, chúng thành lập trại giam An Phước trên nền nhà cũ của địa chủ Bang Biện Phú.

Trong thời gian từ tháng 4/1955 đến năm 1957, địch đã mở nhiều cuộc càn quét khủng bố, bắt, giam cầm hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước, trong đó có hơn 1.500 người đã bị giết hại tại đây.

Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh tại trại giam An Phước. Kết quả đã khai quật được 3 hầm mộ tập thể, mỗi hầm khoảng từ 30 đến 40 hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, địa danh rừng tràm Bang Biện Phú là ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khốc liệt, những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước bi hùng, oanh liệt, bất khuất của nhân dân vùng U Minh Thượng.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị tỉnh Kiên Giang và huyện Vĩnh Thuận cần quan tâm làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công để nơi đây mãi là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Toàn cảnh Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận.

