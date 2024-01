Khung biển báo "khủng" đập vào xe buýt sau va chạm, kẹt xe khủng khiếp

Hiện trường xe buýt bị đập móp đầu

Chiều 28/1, Đội CSGT An Sương (Phòng PC08 Công an TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 xử lý hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1, phường Tân Hưng Thuận.

Trước đó, trưa cùng ngày xe container lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ quận 12 đi TP. Thủ Đức.

Khi cách cầu vượt Quang Trung khoảng 200m, thùng container bất ngờ va chạm mạnh với khung treo biển báo giao thông (giá long môn).

Phần trụ của khung treo biển báo bị gãy nghiêng một bên

Cú va chạm khiến khung treo biển báo bị đổ sập xuống đường, đập vào đầu xe buýt (tuyến số 24) đang lưu thông cùng chiều. Vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng loạn la hét.

Tại hiện trường, khung treo biển báo nằm đè lên xe container. Xe buýt bị đập móp đầu, kính chắn gió bị vỡ, hư hỏng nặng. Sự việc may mắn không có người bị thương.

Ảnh hưởng vụ tai nạn khiến giao thông hướng quận 12 đi TP. Thủ Đức bị kẹt xe hơn 3km.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khung treo biển báo được xe cẩu di dời khỏi thùng xe container

Vụ việc khiến Quốc lộ 1 bị kẹt xe nghiêm trọng

