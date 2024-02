Khởi tố tài xế lái xe tải 31 tấn qua cầu treo khiến cầu biến dạng

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với tài xế Phùng Đăng Phi (31 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về vi phạm an toàn giao thông.

Ông Phi là người lái xe tải biển số 76H - 004.16 có tải trọng 31 tấn, đi qua cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc (thuộc huyện Trần Văn Thời) chỉ có tải trọng 3,5 tấn (có biển báo), làm hư hỏng, biến dạng lan can cầu. Vụ việc xảy ra sáng 16/10/2023.

Xe tải do tài xế Phi điều khiển.

Hậu quả, cầu Rạch Ráng bị hư hỏng nặng. Cầu bị lún nền, biến dạng thanh lan can, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua cầu. Theo báo cáo của đơn vị quản lý cầu, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện xem xét trách nhiệm Phó trưởng Công an huyện - kiêm phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện do trong kiểm tra, chỉ đạo tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với xe quá tải trọng chưa chặt chẽ, để xảy ra vụ việc nêu trên.

Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng nghiêm khắc phê bình tập thể và đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Trần Văn Thời), do công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải chưa chặt chẽ, để xảy ra vi phạm trên nhưng không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]