Khởi tố giám đốc và 2 nhân viên trung tâm đăng kiểm

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh).

Công an đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam các bị can. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can về tội nhận hối lộ, gồm: N.T.M (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 1A, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Ông M. là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S.

N.T.H (42 tuổi, ngụ tổ dân phố 8, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) và V.A.T (43 tuổi, ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 2C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Cả hai đều là đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S.

