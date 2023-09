Khởi tố chủ mưu vụ công ty lừa đảo bị thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang "đưa vào tầm ngắm"

Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại quận 2, TP HCM) tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như vậy, đã có 23 bị can liên quan Công ty Lộc Phúc bị khởi tố, bắt giam.

Huỳnh Hữu Tường vừa bị khởi tố, bắt giam 4 tháng

Qua đấu tranh, các đối tượng khai một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự "vẽ" lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP HCM bị chúng lừa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án do chúng vẽ ra ở những vị trí đắc địa… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an xác định Tường điều hành mọi hoạt động công ty nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng Giám đốc công ty.

Theo công an, từ ngày 31-8 đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

