Khánh Hòa cung cấp hồ sơ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn cho Bộ Công an

Ngày 28-2, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết các cơ quan liên quan ở tỉnh này đang rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng- kinh tế- buôn lậu (gọi tắt là Cục Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an).

Cung cấp hồ sơ liên quan các dự án ở Khánh Hòa

Trước đó, ngày 25-2, Cục Cảnh sát kinh tế có công văn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu.

Dự án khu đô thị sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ của Tập đoàn Phúc Sơn có nhiều sai phạm. Ảnh: H.H

Theo Cục Cảnh sát kinh tế, đơn vị này đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ; đồng thời chỉ đạo các sở KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Cục Thuế cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng.

Cùng với các tài liệu về kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế và thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 10 công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên.

Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á Group; Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.

Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Thu hồi đất quốc phòng không đúng quy định

Theo hồ sơ, năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng thống nhất phương án khai thác quỹ đất sân bay Nha Trang cũ. Hai bên thống nhất bàn giao, tiếp nhận diện tích đất trong sân bay không ảnh hưởng đến Trường Sĩ quan Không quân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Dự án nút giao Ngọc Hội chậm tiến độ. Ảnh: T.T

Ngày 6-9-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chính thức bàn giao đất.

Tháng 10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không qua đấu giá đất.

Hơn 10 ngày sau, Bộ Quốc phòng mới có công văn đồng ý bàn giao 62,8 ha đất sân bay Nha Trang cũ cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi giao đất nhưng không có dự án để hoàn vốn, giữa năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển hơn 62,3 ha đất đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn để hoàn vốn cho ba dự án BT về giao thông.

Tháng 6-2021, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang cũ.

Theo kết luận, việc sử dụng quỹ đất sân bay Nha Trang thanh toán cho các dự án BT có nhiều sai phạm như bàn giao đất khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất; các dự án đều không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch…

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang phối hợp với VKS Quân sự Trung ương tiếp nhận hồ sơ vụ nhằm xác minh, giải theo thẩm quyền theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập đoàn Phúc Sơn chưa nộp gần 12.000 tỉ đồng Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa nộp gần 12.000 tỉ đồng thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - tài chính - du lịch Nha Trang. Tại cuộc họp báo hồi tháng 10-2022, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói việc thu hồi gần 12.000 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn nằm trong số các hạn chế, chậm khắc phục các sai phạm, nhất là thu hồi tài sản thất thoát theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo ông Hoàng, UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tỉnh Khánh Hòa cũng báo cáo cho tổ công tác của Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị.

