Khai hội Chùa Hương: Vắng vẻ bất ngờ, lái đò ngóng khách

Từ 5h sáng đã có khá đông du khách xếp hàng lên thuyền, đò ở bến Yến (Khu di tích và danh thắng Hương Sơn). Tuy nhiên, số lượng khách không đông như hôm qua (mùng 5 tháng Giêng). Nhiều thuyền vẫn trống khách, không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.

Ở mỗi cổng soát vé có 4 bảo vệ liên tục hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Ngày khai hội rơi vào ngày thường cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau Tết.

Đa phần du khách sắp xếp thời gian đi trong Tết và dồn vào ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ. Vì vãn khách, nhiều lái đò xếp hàng, tụ tập nói chuyện với nhau trong khi chờ khách.

Một số lái đò than thở về số lượng khách có sự sụt giảm lớn so với những ngày trước đó. Theo bảo vệ tại cửa soát vé đò số 3, mùng 5 Tết đã có hơn 5.000 qua cửa soát vé này. Hiện nay, tại bến Yến có tổng 9 cửa soát vé hoạt động hết công suất.

Đại diện Ban Quản lý (BQL) Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương) cho biết những ngày đầu năm khu di tích đón khoảng 140.000 du khách.

Mùng 3 Tết Giáp Thìn (12/2) - ngày đầu tiên bán vé mùa lễ hội năm 2024 - có hơn 21.000 người đến vãn cảnh, chiêm bái tại. Riêng ngày Mùng 4 Tết có khoảng 56.000 lượt du khách tới Chùa Hương du xuân, trẩy hội.

Số người đổ về chùa Hương trong dịp đầu xuân tăng cao, BQL khu Di tích danh thắng Hương Sơn chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho du khách. "Chúng tôi huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội", ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu Di tích nêu.

Không xuất hiện trên bảng giá niêm yết của khu di tích, tuy nhiên nếu du khách có nhu cầu đi cùng đoàn, không đi chung với đoàn khác có thể chọn bao thuyền đò. Theo đó, nếu đoàn có 4 người, du khách phải trả thêm 170.000 đồng (2 vé) cho lái đò để được khởi hành.

Ở mùa lễ hội Chùa Hương 2024, BTC chính thức vận hành hình thức bán vé điện tử và thử nghiệm xe điện vận chuyển khách. Khoảng 110 xe điện được vận hành, với giá vé 20.000 đồng/người/lượt. Quầy mua vé thuyền, đò ghi nhận lượng khách thấp, lác đác một vài đoàn lên tới hàng chục người.

Đến 6h sáng, lượng khách bắt đầu tăng lên nhưng không đáng kể. Số lượng đoàn có hơn chục khách chỉ đếm trên đầu ngón tay.

