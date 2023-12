Khách đi sau nhanh tay nhặt đồng hồ của khách đi trước tại cửa an ninh

Lúc đó, hai nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài là anh Nguyễn Quốc Phong và anh Cao Văn Khánh đã trấn an và hướng dẫn hành khách K. Tae Sug ra khu vực gần cửa ra máy bay cho kịp chuyến bay, trong lúc đó các anh sẽ hỗ trợ tối đa.

Anh Nguyễn Quốc Phong và đồng nghiệp - Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đang theo dõi màn hình soi chiếu an ninh. Ảnh: NIA

Sau khi nghe khách trình báo, anh Nguyễn Quốc Phong và anh Cao Văn Khánh đã ngay lập tức phối hợp với Tổ giám sát camera an ninh để rà soát.

Qua các hình ảnh soi chiếu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh đã xác định được một vị khách đi sau anh Tae Sug đã nhanh tay nhặt chiếc đồng hồ trên khay không phải là của mình. Rất may người này chưa kịp lên máy bay. Khi gặp lực lượng an ninh, người này (một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản) đã nhanh chóng thừa nhận, xin lỗi và hứa không tái phạm.

"30 phút sau, các anh an ninh quay lại gate và gửi lại tôi chiếc đồng hồ. Tôi thực sự biết ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh"- anh Tae Sug viết.

Anh Cao Văn Khánh, Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, đã giúp vị khách Hàn Quốc tìm lại được chiếc đồng hồ khi hành khách khác đã nhặt lấy. Ảnh: NIA

Anh Nguyễn Quốc Phong và anh Cao Văn Khánh đều đang làm việc tại Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Khi được hỏi về việc hỗ trợ hành khách, anh Phong bối rối: "Đồng chí hỏi vụ chiếc ví, chiếc đồng hồ hay hộ chiếu? Mấy anh em vừa chạy khắp nhà ga lúc nửa đêm để tìm hộ chiếu cho một khách"

