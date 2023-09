Ít nhất 141 người ngộ độc, chủ tiệm bánh mì Phượng nói gì?

Số người vào viện 141 người, cụ thể: tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Hội An 36 ca; tại TTYT thành phố Hội An 10 ca; tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 23 ca; tại Phòng khám đa khoa Khang Cường, thành phố Hội An 28 ca; tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam 5 ca; tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên 3 ca; tại 3 bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng 36 ca (Bệnh viện đa khoa Gia Đình, Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ). Đa số các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định.